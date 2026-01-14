Interrogé sur l’ambiance à OKC, Victor Wembanyama rend hommage au public du Portel

Comme on s’y attendait, les Spurs ont eu un avant-goût des playoffs face à une formation du Thunder ultra-motivée à l’idée de laver l’affront de trois revers de suite. Comme en playoffs, le public a joué un grand rôle dans la victoire du Thunder, et Victor Wembanyama a été pris pour cible par les fans. Et il apprécie…

« C’est ce qui nous rend meilleurs. Bien plus qu’une équipe qui m’ignorerait. Ça me pousse à progresser » répond-il à propos des sifflets du public à son encontre. « Mais honnêtement, je ne crois pas que ça ait beaucoup changé par rapport aux matchs précédents. Ils savent ce qu’ils font, ils l’ont bien fait, tout simplement. La foule… oui, il y avait des huées, mais ça restait correct. »

Le pire ? Le Panathinaikos

C’était correct, mais il a tout de même eu droit à quelques insultes… « Bien sûr, j’entends les sifflets. J’ai entendu un ‘Va te faire…’ une fois, mais c’était isolé. Globalement, c’était correct avec un bon esprit sportif » insiste-t-il. « Dans d’autres salles, c’est parfois bien pire. C’était surtout plus bruyant quand certaines décisions allaient dans notre sens. »

Et « Wemby » d’évoquer le cas de salles bien plus hostiles et bruyantes, comme celle du… Panathinaikos, en Grèce. « Pour moi, c’est le Panathinaïkos” répond-il quand un journaliste sur l’environnement le plus chaud. « Quand on parle d’ambiance hostile, je ne pense pas qu’on puisse faire pire. Il y a d’autres salles aussi bruyantes, mais celle-là est de loin la plus impressionnante. »

Questionné à nouveau sur les différences entre les ambiances en Europe et aux Etats-Unis, le pivot des Spurs évoque même la France, avec le cas du Portel. On comprend mieux pourquoi la création d’un » kop » à San Antonio lui tient à coeur.

« En Europe, certaines équipes reposent presque entièrement sur leur public. Par exemple, il y a une équipe en France, Le Portel avec des supporters incroyables » conclut-il. « Chaque saison, ils luttent pour le maintien, ils n’ont pas forcément la meilleure équipe, mais leur énergie, leur culture, leur momentum… c’est fou. Sans leurs fans, cette équipe ne serait clairement pas la même. »