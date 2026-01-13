Cooper Flagg n’en revient pas de jouer avec Klay Thompson

Anthony Davis à l’infirmerie, Klay Thompson est le totem des Mavericks pour plusieurs semaines, peut-être même jusqu’à la fin de saison. À 37 ans, l’ancien « Splash Brother » a toujours de beaux restes, et cette nuit, il plante 18 points à la défense des Nets avec un 6 sur 9 à 3-points.

A l’instar de Stephen Curry, il apporte de la gravité dans le jeu des Mavericks, et ce sont ses coéquipiers qui en profitent pour marquer près du cercle comme Cooper Flagg et Naji Marshall.

Cette nuit, Klay Thompson a aussi profité de la victoire face aux Nets pour franchir le cap symbolique des 2 800 paniers à 3-points en carrière. Désormais crédité de 2 801 tirs primés, il n’est plus qu’à quatre unités de dépasser Damian Lillard et d’accéder à la quatrième place du classement.

« Je savais que j’en étais tout près », a confié Klay Thompson après la rencontre. « C’est quelque chose d’énorme, et je ne le prends pas à la légère. C’est une position très privilégiée. Quand je dépasserai Lillard, ce sera vraiment spécial. Je vis ma quinzième saison en NBA, avec un temps de jeu conséquent, dans une ville magnifique… Je savoure chaque instant. J’adore ce sport et pouvoir encore jouer à ce niveau est une véritable bénédiction. »

“J’étais fan de basket, fan des Warriors. Aujourd’hui, être aux côtés de Klay, c’est génial”

Preuve qu’il ne prend pas ce 2 800e panier primé à la légère, Klay Thompson s’est présenté en conférence de presse avec le ballon du match sous le bras. « Klay a été exceptionnel ce soir », a salué Jason Kidd. « Atteindre les 2 800 paniers à 3-points, c’est un accomplissement remarquable. Le voir continuer à grimper dans l’histoire de la ligue, c’est fantastique. Il a été précieux pour nous. »

À 19 ans, Cooper Flagg profite de la présence et l’expérience de Klay Thompson, et le rookie des Mavericks a rappelé qu’il était fan des Warriors lorsque le duo Curry-Thompson dominait la NBA.

« Oui, c’est vrai. Peu importe mon âge exact, j’ai grandi en les regardant jouer. J’étais fan de basket, fan des Warriors. Les voir évoluer, c’était incroyable. Aujourd’hui, être aux côtés de Klay, c’est génial. Il est impressionnant et il nous apporte énormément. »

De quoi toucher Klay Thompson, témoin de l’éclosion de l’un des plus gros talents de la nouvelle génération. « Ça permet de réaliser à quel point le temps passe vite quand on fait ce qu’on aime », sourit-il. « Cooper m’a même dit qu’il avait 9 ans quand il m’a vu jouer les Finales en 2015. Ça remet beaucoup de choses en perspective… »