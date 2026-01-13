Un grand Cooper Flagg relance les Mavericks face aux Nets

Après deux revers de suite, les Mavericks se relancent avec une victoire 113-105 face aux Nets. Malgré un effectif amoindri, Dallas a su s’accrocher et faire la différence dans le money time, porté par un grand Cooper Flagg.

Comme souvent ces dernières semaines, l’entraîneur Jason Kidd a surpris avec un cinq de départ sans véritable meneur. Cette fois, Jaden Hardy et Dwight Powell accompagnaient Flagg. Le pari s’est révélé payant d’entrée puisque Hardy a inscrit 11 de ses 14 points dans les cinq premières minutes, dont trois tirs primés pour lancer idéalement Dallas. Au fil du premier quart-temps, Flagg a trouvé son rythme, Klay Thompson est sorti du banc pour sanctionner derrière l’arc, et Moussa Cisse s’est montré précieux près du cercle. Dallas a ainsi bouclé le premier quart-temps avec une avance de neuf points (32-23).

Le deuxième quart a été plus équilibré. Les Mavericks ont conservé un avantage proche des dix points, Flagg enchaînant les tirs difficiles après son retour sur le parquet. En face, Michael Porter Jr. a maintenu Brooklyn à flot grâce à son adresse. En fin de mi-temps, Flagg a brièvement pris feu des deux côtés du terrain, mais un tir à 3-points au buzzer de Terance Mann a permis aux Nets de limiter la casse : 56-45 à la pause.

Red Flagg Alert

Au retour des vestiaires, l’attaque de Dallas a connu un sérieux passage à vide. Porter Jr., très chaud, a profité de cette baisse de régime pour rapprocher Brooklyn. Moment de tension lorsque Flagg s’est tordu la cheville gauche et a quitté le terrain, laissant craindre un changement de scénario pour les fans texans. Mais le rookie est revenu après seulement quelques minutes d’absence, et Dallas a repris le contrôle pour aborder le dernier quart-temps avec une avance de sept points (84-77).

Brooklyn n’a cependant jamais lâché. Les Nets sont revenus à 99-95 à cinq minutes de la fin, sans parvenir à égaliser. C’est alors que Naji Marshall a pris les choses en main : 12 points dans le dernier quart-temps, dont trois paniers consécutifs décisifs. Flagg a définitivement scellé le sort de la rencontre avec un tir primé assassin, offrant à Dallas une victoire 113-105 pour lancer positivement une série de quatre matchs à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kidd continue de bricoler. En attendant le retour de Kyrie Irving, et sans Anthony Davis, ni PJ Washington, Jason Kidd n’a pas d’autre choix que de faire des expériences. Il offre ainsi une 2e titularisation à Jaden Hardy, et l’arrière-ailier a permis aux Mavericks de mener tout le match !

Klay Thompson proche du Top 4. Au début du 4e quart-temps, Thompson a son 2 800e paniers à 3-points en carrière. Il est ainsi devenu le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre ce cap, et il n’est plus qu’à cinq tirs primés de dépasser Damian Lillard pour la quatrième place du classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques. Globalement, Thompson a été très bon avec 18 points à 6 sur 9 à 3-points.

Jordi Fernandez fait tourner. Le coach des Nets continue de faire du “load management”. Cette fois, Michael Porter Jr. est présent, mais Cam Thomas et Egor Demin étaient au repos parce qu’ils avaient joué la veille.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.