Luka Doncic (42 points) ne suffit pas face à l’adresse des Kings !

Au lendemain de leur victoire face aux Rockets, les Kings s’offrent une autre équipe du haut de tableau à l’Ouest, les Lakers (124-112). Et ce, malgré les 42 points de Luka Doncic. Ce 10e succès de leur saison s’est dessiné grâce au grand match de DeMar DeRozan (32 points à 14/19 aux tirs) qui, contrairement à ses coéquipiers, n’a pas tenté le moindre tir primé.

Or, le tir à 3-points a été un facteur clé dans cette rencontre. À l’instar d’un Malik Monk déchaîné dans l’exercice avec ses 26 points, sur la base de sept tirs lointains (7/9, 9/15 aux tirs en tout). Russell Westbrook (22 points, 7 passes et 5 rebonds) a également été un contributeur important dans ce secteur.

On comprendra que les Lakers avaient trop de menaces offensives à surveiller. L’entame de seconde période, après 24 premières minutes plutôt équilibrées (61-54), l’a bien montré. DeRozan, Westbrook et les autres ont montré leur facilité à se créer un tir, face à une défense trop souvent permissive et en retard dans les rotations.

Trop d’oublis dans la défense des Lakers

Résultat : en milieu de troisième quart-temps, DeMar DeRozan trouvait un Russell Westbrook « oublié » dans le corner, qui sanctionnait à 3-points et offrait le plus gros écart en faveur de sa formation (79-59). Luka Doncic et LeBron James ont bien tenté de répondre, en se rapprochant un maximum du cercle.

En s’appuyant également sur leurs pivots Deandre Ayton et Jaxson Hayes, les visiteurs ont inscrit plus de la moitié de leurs points dans la raquette adverse. Malgré ces efforts intérieurs, les Lakers entamaient le dernier quart-temps avec 12 points de retard (95-83).

Ils allaient repasser brièvement sous la barre des 10 unités, mais à trois minutes de la fin, DeMar DeRozan sanctionnait à mi-distance devant Luka Doncic, puis trouvait un Malik Monk ouvert à 3-points. Le même Monk prenait la ligne de fond pour trouver Precious Achiuwa dans le corner opposé derrière l’arc. Ce 10-0 infligé (122-104) tuait les derniers espoirs des Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Kings en feu à 3-points. Équipe la moins prolifique de la ligue derrière l’arc, avec 10 paniers par soir, Sacramento a connu une soirée exceptionnelle en shootant à 65% de loin, sur un remarquable 17/26. Malik Monk, Russell Westbrook et Zach LaVine ont été les principaux contributeurs, là où le meilleur marqueur de l’équipe, DeMar DeRozan, n’a pas pris le moindre tir lointain. Un Monk dont on remarquera qu’il a fait presque aussi bien que toute l’équipe adverse (8/36). LeBron James, Jake LaRavia et Marcus Smart ont ainsi cumulé 13 ratés de loin, quand Luka Doncic a également souffert (2/9).

Luka Doncic « absent » dans le quatrième quart-temps. Le leader des Lakers avait inscrit 10 points ou plus dans les trois premiers quart-temps avant de s’effacer dans l’ultime période. Le Slovène n’a pris que quatre tirs dans le final, avec un seul panier converti, et aucun passage sur la ligne des lancers-francs. Un final étonnant pour lui, alors qu’il avait montré toute la soirée durant sa facilité à s’imposer dans la raquette adverse.

L’enthousiasme du Golden 1 Center. Les Kings ont beau occuper l’avant-dernière place à l’Ouest, avec un bilan horrible (10v-30d), le public de Sacramento, témoin d’une deuxième victoire de suite à domicile, affiche toujours son enthousiasme. Et les joueurs locaux n’hésitent pas à les haranguer, à l’instar d’un Dylan Cardwell encore très communicatif, ou d’un Precious Achiuwa qui a bien célébré son tir à 3-points « dagger » dans le « money time ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.