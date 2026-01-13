Kawhi Leonard et James Harden piquent les Hornets

Deux jours après leur large succès face au Jazz, les Hornets effectuaient le deuxième arrêt de leur “road trip” de six matchs en allant défier des Clippers qui tentent toujours d’intégrer le Top 10 de l’Ouest. Le premier joueur à se montrer est le Français Moussa Diabaté (13 points, 15 rebonds) qui inscrit les six premiers points des Hornets.

Du côté des Clippers, les hommes de Tyronn Lue manquent d’adresse sur ce début de match, mais ils multiplient les passages sur la ligne des lancers-francs pour ne pas être distancés. À la fin de ce premier acte, James Harden (32 points, 10 passes) dépasse Sion James pour réussir un panier devant la raquette, mais ce n’est pas suffisant pour donner l’avantage aux Clippers (25-24).

Toutefois, Los Angeles passe devant dès le début du deuxième quart-temps par l’intermédiaire de Kawhi Leonard (35 points, 5 rebonds, 3 passes). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups pendant de nombreuses minutes et c’est Nicolas Batum (7 points à 2/2 à 3-points) qui met les Clippers devant avant de rejoindre les vestiaires (45-43).

Les Clippers laissent les Hornets dans le rétroviseur

Après la pause, Kawhi Leonard prend feu et inscrit 16 points en moins de cinq minutes. Si les Clippers prennent jusqu’à neuf longueurs d’avance, Charlotte répond grâce à LaMelo Ball (25 points, 9 rebonds, 5 passes) pour revenir à une possession, mais les locaux mènent toujours avant d’entrer dans le dernier acte (86-84).

Un quatrième quart-temps où les Clippers ne lèvent pas le pied. Jordan Miller réussit un tir lointain et il est suivi par deux paniers primés de James Harden (86-84). Quelques minutes plus tard, ce même Jordan Miller trouve Kobe Sanders tandis que Kawhi Leonard prend le meilleur sur Brandon Miller pour donner quatorze points d’avance aux Clippers, le plus gros écart du match (114-101).

C’est le coup de grâce pour les Hornets qui n’arrivent pas à recoller au score et finissent par s’incliner 117-109. Les Clippers enchaînent un deuxième succès consécutif avant de recevoir les Wizards ce jeudi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden dépasse Shaquille O’Neal. Après avoir dépassé Carmelo Anthony pour rentrer dans le Top 10 des scoreurs les plus prolifiques de NBA, James Harden a maintenant dépassé Shaquille O’Neal. Dans le troisième quart-temps, le meneur des Clippers décoche une flèche à longue distance qui lui permet de dépasser les 28 596 points en carrière du Shaq et de prendre sa neuvième place. Grâce à ses 32 points face aux Hornets, James Harden voit son compteur monter à 28 614 unités.

– Un match à deux visages. Alors que les Clippers avaient été maladroits en première mi-temps, le passage au vestiaire leur a permis de régler la mire. Kawhi Leonard met les siens sur de bons rails avec 16 points en moins de cinq minutes, mais Charlotte répond et continue de faire jeu égal avec les Californiens. Alors que le score était de 45 à 43 à la mi-temps, les deux équipes inscrivent 41 points sur ce troisième quart-temps à 65 % de réussite au tir pour Los Angeles et 63 % pour les Hornets. Cependant, seuls les Clippers arrivent à maintenir ce rythme dans le dernier acte à l’image de ce 15-1 venu sceller le sort du match.

– Jordan Miller confirme. Depuis plusieurs matchs, Tyronn Lue compte de plus en plus sur Jordan Miller. Ce lundi, l’arrière a joué 27 minutes et il a été important. À la fin du troisième quart-temps, il réussit un “lay-up” pour redonner l’avantage aux Clippers. Dans le 15-1 survenu dans le quatrième quart-temps, Jordan Miller se montre avec un tir primé et une passe décisive qui donne onze points d’avance à Los Angeles. Pour s’assurer que les Hornets ne reviennent pas dans le match, il réussit une claquette après un tir raté de James Harden. Le numéro 22 des Clippers finit sa soirée avec 14 points à 6/11 au tir.

– Moussa Diabaté en double-double. Le Français a été dominant dans sa raquette. Dès le début de match, il inscrit les six premiers points de Charlotte. Face au duo Ivica Zubac – Brook Lopez, Moussa Diabaté a dominé la bataille du rebond et finit avec 15 prises, soit autant que le duo de pivots des Clippers. En 35 minutes de jeu, il a également ajouté 13 points à 6/10 au tir et 4 contres.

