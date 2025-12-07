James Harden intègre le Top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire

Tandis que Kevin Durant vient de dépasser les 31 000 points en carrière et de se rapprocher de Wilt Chamberlain, James Harden a profité de la rencontre face aux Wolves pour faire son entrée dans le Top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire.

Avant ce match, il lui manquait 21 points pour dépasser le total de Carmelo Anthony (28 289). Harden en a inscrit 19 en première mi-temps avant de le dépasser grâce à deux lancers-francs en fin de 3e quart-temps. Au final, Harden plante 34 points, portant son total en carrière à 28 303 points.

Shaquille O’Neal dans son viseur

« C’est un privilège et ça témoigne du travail que j’ai accompli, » a réagi Harden après la nouvelle défaite des Clippers. « C’est un honneur, surtout avec quelqu’un comme Melo, qui a tant apporté à cette ligue. »

S’il garde le même rythme, Harden devrait rapidement dépasser Shaquille O’Neal, neuvième avec 28 596 points. En revanche, ce sera compliqué de dépasser Kevin Durant, huitième avec 31 051 points.

« Quand on regarde cette liste, on se dit que ce n’est pas possible. Je n’aurais jamais cru pouvoir faire partie de cette liste. C’est littéralement un rêve devenu réalité » avait confié cette semaine à propos de son entrée dans le Top 10, avant de rappeler qu’il n’y a que trois arrières dans ce Top 10 : Kobe Bryant, Michael Jordan et lui.

“Je crois qu’il n’y a que deux arrières, Kobe et Michael. Et eux, ils volaient… Moi, j’ai toujours joué au sol. C’est une autre raison pour laquelle je suis fier de moi, car j’ai dû trouver comment contourner les gens… Je regardais la liste, et tous ces gars sont bien plus grands que moi, bien plus athlétiques que moi” conclut-il.