Kevin Durant rejoint le club des 31 000 points en carrière

Dans les premières minutes de ce duel entre Suns et Rockets, Kevin Durant dégaine un fadeaway dont il a le secret. Un panier loin d’être anodin : il lui permet de franchir la barre des 31 000 points en saison régulière. L’ancien de Phoenix boucle finalement la soirée avec 28 unités, portant son total à 31 024 points.

« C’est incroyable », savoure son entraîneur Ime Udoka après la rencontre. « J’ai joué contre lui quand il était rookie et je me rappelle qu’il était déjà défendu de la même manière qu’aujourd’hui. Les défenseurs essaient d’être physiques avec lui, de lui prendre le ballon. Il a appris à s’adapter, à s’ajuster. »

Kevin Durant ne s’est pas contenté de passer ce cap symbolique face à Phoenix : il a aussi pesé de tout son poids sur la victoire de Houston. Après un début de match compliqué, il se réveille dans le deuxième quart-temps, inscrit 13 de ses 28 points avant la pause et permet aux Rockets de rentrer aux vestiaires avec l’avantage.

« J’ai continué à tirer avec confiance », explique KD. « Je crois à la loi des moyennes. J’ai manqué de bons tirs dans le premier quart-temps. Je me suis dit que si je continuais à les prendre, ils finiraient bien par rentrer. »

Le huitième de l’Histoire

Dans ce succès de Houston face à Phoenix (117-98), Kevin Durant est ainsi devenu le huitième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 31 000 points en carrière après Wilt Chamberlain (31 419), Dirk Nowitzki (31 560), Michael Jordan (32 392), Kobe Bryant (33 643), Karl Malone (36 928), Kareem Abdul-Jabbar (38 397) et bien sûr LeBron James, seul joueur à avoir atteint le palier des 40 000 unités (42 268).

« Quand vous arrivez dans cette Ligue, vous voyez ces gars comme des héros et vous les mettez sur un piédestal. Vous regardez leurs accomplissements et vous pensez qu’ils sont inatteignables », confie Kevin Durant. « Ensuite, tu te lances sur cette voie et tu essaies simplement de faire ce que tu sais faire. C’est ce que je fais depuis 2008 : j’essaie d’être le meilleur joueur possible, et eux ont fixé une norme en quittant la Ligue. Des gars comme Michael, Wilt ou Kobe — et j’en oublie tellement d’autres — ont établi une référence que j’essaie d’atteindre. »

Néanmoins, à 37 ans, Kevin Durant n’a pas fini de marquer des paniers et compte bien continuer son ascension.

« J’ai toujours eu le sentiment qu’en restant concentré, je pourrais être mentionné avec ces joueurs-là. C’est la confiance que j’avais, mais je savais que ce serait un long chemin. Je dois encore en faire plus. Je suis reconnaissant d’être encore capable de jouer et j’espère continuer à grimper dans ce classement » conclut-il.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 17 35:42 49.3 37.0 88.2 0.4 4.7 5.1 3.7 2.6 1.0 2.8 0.6 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.