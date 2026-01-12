Les Clippers ont enfin montré leur caractère à Detroit

Battre des Pistons privés de Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris et Isaiah Stewart est bien loin d’être l’exploit du week-end. Mais pour les Clippers, c’est notable, notamment pour la forme de ce succès. Car pendant une grande partie de la rencontre, les joueurs de Tyronn Lue ont été dominés.

Puis, au fur et à mesure, en seconde période, Kawhi Leonard, John Collins et compagnie vont réussir à arracher la victoire. « Quand les choses deviennent dures, on doit être plus dur. On en a parlé toute la saison. Ce match en est un bon exemple », résume le coach des Clippers.

C’est un sacré changement car il y a encore un mois, quand les choses devenaient compliquées, les Clippers ramollissaient. Cette équipe n’avait aucun caractère et dès qu’elle était bousculée, elle acceptait son sort, sans réagir. Après 9 victoires en 11 matches, le soleil est revenu à Los Angeles et comme ça va mieux, cette formation a plus de ressources mentales aussi.

« Ce groupe est dur. On a besoin de succès comme ça, où on laisse passer l’orage et peu importe ce qu’il se passe, on trouve un moyen de gagner des rencontres. Cette victoire était nécessaire », explique John Collins.

L’ailier fort fut précieux dans le Michigan avec 25 points. Sur les cinq derniers matches, l’ancien intérieur des Hawks tourne d’ailleurs à 19.8 points de moyenne à 70% à 3-pts ! Pour comparer, lors du premier mois de compétition, il n’affichait que 11.2 points par match à 31% de réussite derrière l’arc.

« J’ai un coaching staff qui me met au défi et de bons coéquipiers qui me soutiennent, m’encouragent », indique le joueur. « Il fait de très bonnes choses », ajoute Tyronn Lue. « John travaille pour en arriver jusque-là. Il est excellent. On savait que c’était un bon shooteur et je suis fier de lui. »