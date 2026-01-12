Malik Monk sort du purgatoire

L’attitude de Dennis Schroder et sa suspension n’ont pas fait que des malheureux à Sacramento. Comme l’Allemand n’a pas le droit de jouer pendant trois rencontres, Doug Christie a ressorti du placard Malik Monk. Depuis mi-décembre 2025, le sixième homme fut soit totalement écarté de la rotation, soit utilisé pour quelques minutes ici ou là.

Face à Houston, il a eu le droit à 26 minutes, son plus gros temps de jeu depuis un mois. Il a marqué 15 points, avec 4 rebonds et 3 passes. Surtout, ses deux paniers primés en l’espace de trente secondes en dernier quart-temps ont été très importants dans la victoire des Kings.

« Ça fait du bien, surtout de le faire au Golden 1. Les fans m’ont toujours montré de l’amour. Il y a toujours eu de l’amour et je suis heureux de gagner ce match. C’est incroyable », commente l’ancien joueur des Hornets. « Malik a fait un travail remarquable », note son coach.« Il a joué au niveau. Je l’adore et je le félicite pour ça. »

Après avoir manqué trois rencontres de suite, Malik Monk avait déjà eu 20 minutes face aux Warriors (8 points), vendredi dernier, pour se remettre en jambes. La décision de son entraîneur et les longues journées à regarder du banc n’ont visiblement pas eu un gros impact sur ses performances.

« C’est la démonstration du professionnel qu’il est, du talent qu’il possède et à quel point il prend soin de lui et reste prêt », salue ainsi DeMar DeRozan. « Il est toujours là, à travailler comme un fou, à rester prêt et ce match, où il a été très bon, le démontre, après ce qu’il a traversé. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 13:32 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17:14 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21:15 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 20:54 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28:09 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22:19 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26:00 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 65 31:36 43.9 32.5 86.5 0.5 3.3 3.8 5.6 2.4 0.9 2.4 0.6 17.2 2025-26 SAC 30 21:28 42.7 39.5 82.4 0.3 1.6 2.0 2.2 1.5 0.8 1.3 0.4 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.