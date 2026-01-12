Les Knicks en galère, Josh Hart a accéléré son retour

Josh Hart s’est blessé à la cheville lors du match de Noël face aux Cavaliers et, en son absence, les Knicks ont traversé une période compliquée avec notamment une série de quatre revers consécutifs pour débuter l’année 2026 où les joueurs de Mike Brown ne retrouvaient plus leur attaque.

Mais ce dimanche, face aux Blazers, le couteau-suisse effectuait son retour sur les parquets, pour le plus grand plaisir de Mike Brown : « Comme je l’ai déjà dit, certains gars sont irremplaçables et notamment un gars comme Josh qui fait beaucoup de petites choses pour nous. »

Et encore une fois, Josh Hart a été décisif. Titulaire dès son retour, l’ailier a joué 31 minutes et il a notamment pesé en fin de rencontre. Alors qu’il n’y a encore que cinq points d’écart entre les Knicks et les Blazers, Josh Hart trouve OG Anunoby pour un tir à 3-points. Ensuite, l’ancien de Portland intercepte une passe de Shaedon Sharpe et finit en contre-attaque pour donner dix points d’avance à son équipe.

« Lorsque j’étais absent, il y avait certains passages comme lors du match face aux Spurs où j’aurais pu aider, lorsqu’ils prenaient Jalen Brunson à deux », se souvient d’ailleurs Josh Hart. « J’aurais pu aider en me plaçant dans les intervalles, en créant du jeu. Depuis le banc, on se dit : ‘Mince, j’aurais pu aider’. »

De retour plus tôt que prévu

Cette envie d’aider ses coéquipiers, c’est ce qui a motivé Josh Hart à revenir plus tôt de sa blessure. Lui-même le confesse : « Si nous étions sur une bonne dynamique, j’aurais pu prendre quelques jours de plus, mais j’avais l’impression de pouvoir aider même si je ne suis pas à 100%. J’ai toujours eu l’impression que même si j’étais encore un peu diminué, le fait de pouvoir jouer m’aidait à récupérer plus vite. »

Pour son retour, Josh Hart a donc compilé 18 points à 7/15 au tir, 3 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions (mais 4 balles perdues) pour aider les Knicks à s’imposer (123-114) face à des Blazers pourtant en forme .

« Je ne pense pas qu’il y avait de la pression pour mon retour », avoue Josh Hart. « J’en aurais eu davantage si nous étions sur une série de cinq victoires. Je n’aurais pas voulu revenir et gâcher les choses, mais si nous étions sur une telle série, je n’aurais pas joué. »

Il reste encore deux matchs aux Knicks, face aux Warriors et aux Kings, pour boucler ce « road trip » à l’Ouest avant de rentrer à New York pour recevoir les Suns, qui viennent de battre New York dans l’Arizona.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 29 30:21 49.6 39.8 82.4 1.7 6.2 7.9 5.1 2.6 1.4 2.2 0.3 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.