Moritz Wagner de retour, pile à temps pour le match du Magic à Berlin

Cela faisait treize mois que Moritz Wagner n’avait plus foulé un parquet NBA, suite à sa rupture d’un ligament croisé. Sa longue convalescence a finalement pris fin, à l’occasion de l’affrontement entre Orlando et New Orleans, dimanche.

« Soulagé » de pouvoir enfin rejouer, l’intérieur allemand a cumulé 8 points, 2 rebonds et 2 passes en 10 minutes et, plus que la victoire, c’est sur son retour qu’il a préféré s’attarder en conférence de presse.

« J’essaie de rester du mieux possible éloigné de tout cet aspect émotionnel, mais ça compte évidemment beaucoup pour moi. Je suis soulagé que tout ça soit derrière moi désormais et on va pouvoir faire comme si rien de tout ça n’était arrivé » a réagi le principal intéressé.

« Ça m’avait un peu manqué » a ajouté Tristan da Silva, son compatriote et coéquipier. « Ça faisait plus d’un an qu’il n’avait plus joué. Il apporte juste une certaine joie et une certaine énergie dans le jeu, et ça nous avait manqué. »

« Tout le monde m’a parlé de l’énergie et du style qu’il apporte quand il joue » a indiqué, quant à lui, Desmond Bane en avant-match. Un Desmond Bane « impatient de partager le terrain » avec son pivot.

Moritz bientôt rejoint par Franz ?

Ovationné par le Kia Center à son entrée en jeu, à la fin du premier quart-temps, Moritz Wagner quitte donc une infirmerie qui comprend également, depuis le mois dernier, son petit frère Franz.

Pour Franz Wagner comme pour Moritz Wagner (et Tristan da Silva), le prochain match du Magic aura en tout cas une saveur très particulière. Jeudi soir, ils affronteront en effet les Grizzlies à Berlin (avant de remettre ça à Londres, dimanche soir).

Berlin, la ville dont sont évidemment originaires les deux frères : « On se souvient tous les deux de notre enfance en Allemagne et à quel point la NBA pouvait nous sembler si lointaine » a ainsi livré Franz, avant de s’envoler pour son pays. « Avec les réseaux sociaux, je pense que ça a bien sûr un peu évolué, mais je crois que ça va faire des merveilles pour le basket allemand. Ça va donner un énorme coup de boost aux jeunes qui regarderont le match et ça va leur montrer que tout est possible pour eux. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir l’opportunité de ramener la NBA chez nous. »

Franz Wagner, qui aimerait d’ailleurs retrouver les parquets à l’occasion de cette rencontre à la Uber Arena : « Je reviendrai dès que possible, mais j’espère que ce sera à Berlin. Que je joue ou non, ce sera un vrai moment pour ‘boucler la boucle’ pour Moritz et pour moi. On a grandi en allant dans cette salle, pour regarder les professionnels jouer, donc disputer un match NBA là-bas, c’est vraiment très spécial pour nous. On va savourer cette opportunité. »

Moritz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10:22 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 18:33 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 BOS 9 6:47 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2020-21 ORL 11 26:00 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 WAS 25 15:00 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2021-22 ORL 63 15:14 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 19:27 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 17:41 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2024-25 ORL 30 18:48 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9 2025-26 ORL 1 10:00 42.9 0.0 100.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.