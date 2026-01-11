Pour les Warriors, des coups sûrs plutôt que des « home run »

Sous Steve Kerr, le jeu des Warriors a toujours accepté les risques. Basé sur le mouvement et la lecture, le système offensif de Golden State a longtemps toléré les erreurs, compensées par la peur que cela engendrait.

Sauf que « la ligue a changé. Les équipes se nourrissent des pertes de balle. Donc il faut que je prenne moins de risques » résume Draymond Green, sermonné par son coach. « J’ai entendu ce qu’il m’a dit. Je l’ai pris à cœur. »

Le message vaut d’ailleurs aussi pour Stephen Curry, car la marge des Warriors est de plus en plus limitée.

« Il fait des choix solides et n’essaie plus d’en faire trop. Avec un bon spacing » décrit Steve Kerr, pour expliquer la meilleure efficacité offensive de son équipe. « Quand ces gars (Draymond Green et Stephen Curry) en particulier prennent des décisions simples, ils sont tout de même capables de créer beaucoup de choses en attaque sans que ça ne génère des 3-points ou des dunks de l’autre côté du terrain. Donc ça dépend de ces deux-là. Jimmy (Butler) est de son côté toujours très sûr avec la balle. Donc c’est vraiment à Steph et Dray de continuer sur cette lancée, en nous permettant de gagner des matchs grâce à l’exécution offensive et la défense. »

Une métaphore tirée du baseball

Stephen Curry évoque alors une métaphore tirée du baseball, justement utilisée par Steve Kerr. Au lieu de chercher des « home run », des coups risqués mais qui rapportent gros, les Warriors doivent désormais viser les « singles », des coups plus sûrs, qui permettent uniquement d’atteindre la première base.

« Pour moi et Draymond, vu la façon dont nous jouons, il faut assurer les passes » confirme le meneur. « Dans le cœur du match, il faut garder le contrôle. Pour que les choses se mettent en place d’elles-mêmes avec les bonnes décisions, les fondamentaux du basket. Tout de même mélangés avec notre tendance à générer un peu de chaos. »

Pour Golden State, qui va mieux mais reste actuellement à la 8e place de la conférence Ouest avec 21 victoires pour 18 défaites, il s’agit donc de ne pas totalement perdre ce qui a fait la force de sa dynastie, avec ce jeu en mouvement basé sur la circulation du ballon et des choix rapides. Mais simplement de mieux le contrôler.