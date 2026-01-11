Jason Kidd expulsé et peu de lancers-francs pour Cooper Flagg

Une expulsion après seulement plusieurs minutes de jeu est assez rare pour être soulignée. Jason Kidd en a fait l’expérience la nuit passée sur le parquet des Bulls, dès le milieu du premier quart-temps.

Au cœur de la séquence, Max Christie, sanctionné d’un « goaltending » après avoir contré Ayo Dosunmu, alors que le ballon n’avait pas touché la planche au préalable. Le coach a vu rouge avec l’un des arbitres, Scott Foster, après ne pas avoir obtenu un « challenge » pour revoir l’action en question. Résultat : une double faute technique synonyme d’expulsion.

« On a essayé de demander le ‘challenge’. Ils ont remis le ballon en jeu avant qu’on puisse le faire, alors qu’on pensait avoir le droit de le demander. Scott et lui ont commencé à s’accrocher, et c’est ce qui a mené à l’expulsion », décrit Frank Vogel, qui a dû prendre la suite de Jason Kidd sur le banc texan.

Difficile de mesurer les effets d’une telle expulsion à ce stade d’une rencontre qui était encore très disputée entre les deux équipes. « Évidemment, c’est notre leader, c’est un meneur d’hommes pour nous qui connaît le jeu à un très haut niveau. Mais on a confiance en notre staff technique et je ne pense pas que ce soit là qu’ait été le problème pour nous ce soir », balaye ainsi Ryan Nembhard.

L’agressivité de Cooper Flagg peu récompensée

Les Texans, qui n’ont jamais mené dans le match, pourront davantage s’attarder sur leurs difficultés à contrôler l’attaque à multi-visages d’en face. Notamment dans l’accès au cercle, trop facile pour Chicago.

Pour ne rien arranger, Cooper Flagg a signé une petite performance à 11 points (4/13 aux tirs ; 3/3 aux lancers) avec cinq ballons perdus. « Il a passé une soirée difficile, je pense qu’il sera le premier à le dire. Il va au panier et il est aussi acharné que n’importe qui dans la ligue actuellement pour attaquer la raquette et le cercle », remarque Frank Vogel, selon qui cette agressivité n’a pas toujours payé.

« Le sifflet ne retentit pas sur beaucoup, beaucoup de fautes, et il devrait aller sur la ligne des lancers-francs bien plus souvent qu’il n’y va. Donc, ça peut contribuer à des possessions compliquées et vous couper votre rythme ; c’est quelque chose qu’il doit apprendre à surmonter, il le sait. Mais c’est un sacré joueur et un super gamin, et il va rebondir après sa performance de ce soir », imagine déjà son coach du soir.