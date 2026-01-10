Sale soirée pour le Magic

La victoire au buzzer à Brooklyn a un peu fait oublier la prestation du Magic, qui n’avait pas été d’une grande qualité. En 53 minutes, les joueurs de Jamahl Mosley n’avaient en effet marqué que 104 points, avec énormément de déchets dans le jeu, entre maladresse et ballons perdus.

Ce fut confirmé dans le revers face aux Sixers, avec leur pire prestation offensive de la saison. Les chiffres sont terribles : 91 points marqués, avec 19 balles perdues et un affreux 4/29 à 3-pts (14% de réussite)…

« J’aurais aimé voir le ballon rentrer dans le panier », aurait espéré le coach du Magic concernant le quatrième quart-temps de sa troupe. « On doit faire mieux pour ne pas perdre le ballon et conclure les possessions, afin de ne pas en arriver jusque-là. »

Et en défense, même si Philadelphie a aussi été à la peine à 3-pts, Orlando a manqué d’autorité sous le cercle, laissant 21 rebonds offensifs à Joel Embiid et compagnie.

« Ces 21 rebonds, ce fut énorme », confirme Jamahl Mosley sur ces possessions supplémentaires offertes aux Sixers. « On fait le stop et il faut prendre le rebond pour conclure la possession et pouvoir courir et marquer des paniers faciles. Les Sixers ont bien défendu et on a été en difficulté sur demi-terrain. Puis, il y a les ballons perdus. Ça fait beaucoup d’ingrédients et dès lors, c’est dur de gagner. »

Pour faire simple : rien n’a fonctionné pour le Magic et par conséquent, la défaite est très logique. Elle confirme les difficultés actuelles de la franchise, qui n’a toujours pas enchaîné un deuxième succès de rang depuis une série de trois victoires d’affilée entre le 25 novembre et le 1er décembre 2025. Depuis, une défaite succède toujours à une victoire…

« On doit être meilleur. On doit être mieux organisé en fin de match. Parfois, j’ai la sensation qu’on joue pour ne pas perdre et ce n’est pas comme ça qu’on va gagner », conclut Anthony Black.