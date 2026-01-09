Cooper Flagg honoré et surpris d’être cité pour le All-Star Game

Lors du premier pointage des votes, Anthony Davis était le seul représentant des Mavs dans le Top 20 à l’Ouest. Il vient d’être rejoint par son coéquipier, Cooper Flagg.

Dans le deuxième retour des votes des fans pour le All-Star Game 2026, le rookie des Mavs occupe la 16e place, derrière Jamal Murray, mais devant les leaders de leur équipe respective, Devin Booker et Lauri Markkanen. Pas mal du tout pour un joueur dans sa première année.

« C’est évidemment vraiment cool de voir ça. Je me sens vraiment honoré et très chanceux de voir mon nom affiché là-haut. Je suis vraiment surpris. Donc je vais continuer à essayer de m’améliorer chaque jour », réagit le joueur de 19 ans.

Ce dernier dit avoir échangé avec « AD » justement, véritable abonné au match des étoiles avec dix convocations dans sa carrière. « Je lui ai demandé comment ça se passait avec les votes et tout le reste. On en a juste parlé un peu. Rien de fou. Il a tellement d’expérience avec tout ça. J’essaie simplement d’apprendre à ses côtés », livre le candidat au trophée de Rookie de l’année.

On rappelle que les votes des fans comptent pour 50% dans la désignation des cinq titulaires de chaque conférence pour le All-Star Game 2026. Les joueurs NBA actuels et un panel de médias représentent chacun 25% des voix. Une sélection All-Star est donc loin d’être acquise pour Cooper Flagg.

Un signe de popularité

Mais comme le remarque son coéquipier Klay Thompson, le voir être mentionné au niveau du vote des fans est déjà une indication. « Cela signifie qu’il est populaire auprès des fans du monde entier. C’est le genre de joueur spectaculaire […] Et il sera présent au All-Star Game chaque année. Ce n’est qu’une question de temps », prédit l’ancien All-Star des Warriors.

Deuxième meilleur marqueur parmi les rookies, derrière Kon Knueppel, Cooper Flagg est en revanche certain d’être convié au Rising Star Challenge. Le concours de dunks ? « Je suis plutôt un dunkeur en match. Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne sais pas si je pourrais vraiment être compétitif. »

Le concours à 3-points peut-être alors ? « Je n’en sais rien non plus. Je pense qu’on a de meilleurs candidats dans notre équipe, c’est certain, Max (Christie) et Klay », repousse le rookie qui tourne à seulement 29% de réussite derrière l’arc. All-Star dès cette année ou non, son avenir s’annonce radieux, annonce Klay Thompson.

« Pour Cooper, il n’y a aucune limite. Il le sait. Le monde entier le sait, lui, le premier choix (de la dernière Draft NBA). Les attentes sont élevées. Je vais le suivre pendant longtemps. C’est un coéquipier formidable. C’est un joueur très cérébral, capable de briller des deux côtés du terrain, et il ne fera que s’améliorer. Dallas peut donc être très heureux d’avoir un grand avenir avec Cooper », termine l’arrière.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 37 34:44 48.0 28.7 81.4 1.2 5.3 6.6 4.3 2.4 1.3 2.2 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.