All-Star Game 2026 : Jalen Brunson double Tyrese Maxey au deuxième pointage

La NBA a dévoilé le deuxième pointage des votes pour le All-Star Game 2026, et Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo sont en tête, respectivement, des conférences Ouest et Est.

Derrière le « Greek Freak », toujours leader à l’Est avec 2 092 284 votes, Jalen Brunson grimpe à la deuxième place (1 916 497) et dépasse Tyrese Maxey (1 908 978) pour… 7 519 voix. Cade Cunningham suit (1 752 801), puis Donovan Mitchell (1 530 237) et Jaylen Brown (1 514 259) complètent le Top 6. Plus loin, on note la présence de Karl-Anthony Towns (898 038), Jalen Johnson (525 789) ou encore Joel Embiid (206 461).

À l’Ouest, Luka Doncic mène la danse (2 229 811) devant Nikola Jokic (1 998 560) et Stephen Curry (1 844 903). Shai Gilgeous-Alexander (1 554 468) et Victor Wembanyama (1 321 985) restent solidement placés, tandis que Deni Avdija s’invite en 7e position (1 224 109), juste devant LeBron James (1 059 855).

Les votes des fans comptent pour 50 % dans la désignation des cinq titulaires de chaque conférence pour le All-Star Game 2026. Les joueurs NBA actuels et un panel de médias représentent chacun 25 % des voix.

Cette année, les All-Stars sont sélectionnés sans distinction de poste, les titulaires devant être annoncés le 19 janvier, et dans la nouvelle formule du All-Star Game, deux équipes de joueurs américains et une équipe de joueurs internationaux (« Team World ») s’affronteront dans un tournoi composé de quatre matchs de 12 minutes.