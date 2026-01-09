Le MVP de la nuit | Pascal Siakam retrouve le sourire

Kon Knueppel venait de rater son tir, et les Pacers ont donné la balle à Pascal Siakam, afin de repasser devant.

L’ailier fort camerounais a ainsi fixé Miles Bridges, lui faisant croire qu’il allait prendre l’écran d’Aaron Nesmith, avant finalement de partir sur sa gauche, son adversaire se prenant les pieds dans les tapis. Le joueur des Pacers pouvait ainsi filer au layup malgré l’aide de Moussa Diabaté, pour redonner l’avantage à Indiana.

Dans la foulée, TJ McConnell interceptait la remise en jeu et les Pacers mettaient fin à leur série de 13 défaites consécutives, alors que Collin Sexton ne parvenait pas à égaliser sur la dernière possession…

« Évidemment, on a perdu beaucoup de matchs donc ça fait du bien de gagner » explique Pascal Siakam, qui finit la rencontre avec 30 points à 12/23 et 14 rebonds. « TJ avait marqué un tir important avant puis on a réussi un stop pour nous offrir le meilleur tir possible. J’ai obtenu la balle au centre du terrain et j’ai fait mon action. C’était un tir compliqué mais TJ a fait sa spéciale derrière en interceptant la remise en jeu. C’était parfait. »

Frustré par toutes les défaites de ces Pacers qui tutoyaient en juin le titre, et qui se retrouvent actuellement à la dernière place de la NBA (7 victoires – 31 défaites), Pascal Siakam savourait ce moment de bonheur.

« On a joué tellement de matchs serrés durant lesquelles les choses n’ont pas tourné en notre faveur » conclut-il ainsi. « Ça fait du bien que, cette fois, ça ait tourné du bon côté pour nous. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 36 33:57 48.3 37.0 68.2 1.6 5.0 6.6 3.8 2.6 1.3 2.0 0.4 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.