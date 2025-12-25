Les défaites des Pacers rendent « fou » Pascal Siakam

La frustration monte à Indianapolis. Selon Dustin Dopirakn, de l’Indianapolis Star, TJ McConnell a déjà pointé du doigt l’investissement des Pacers après la défaite face aux Pelicans, samedi soir. Mais mardi, après un revers de 17 points face à Milwaukee, Pascal Siakam a livré un constat encore plus tranchant, pendant neuf minutes, alors qu’Indiana en est à une sixième défaite de suite et un triste bilan de 6 victoires pour 24 revers…

« On a joué sans aucun rythme, sans aucune détermination », lâche l’ailier fort. « On avait l’impression qu’on balançait des tirs parfois. On a joué sans aucune force. C’est difficile d’évaluer notre attaque parce que ça donnait l’impression qu’on n’essayait pas vraiment… » Et le Camerounais d’enfoncer le clou : « On n’a ni rythme ni envie dans ce qu’on fait. On a l’air lents. Il n’y a aucune énergie. Ce n’est pas agréable d’être au cœur de tout ça. »

Le plongeon est d’autant plus brutal qu’il n’y a que six mois, les Pacers étaient à un match d’un premier titre NBA.

Tout a basculé lorsque Tyrese Haliburton s’est rompu le tendon d’Achille lors du Game 7 des Finals, et la saison a ensuite été plombée par une cascade de blessures. Résultat : Indiana a dû bricoler, enchaînant les contrats « hardship » pour Jeremiah Robinson-Earl, Garrison Mathews, Gabe McGlothan et James Wiseman.

« Je ne suis clairement pas l’homme le plus heureux du monde »

Tyrese Haliburton est attendu de retour à 100% pour le début de la saison prochaine, l’ossature est encore là, et la franchise se dirige vers un haut choix de Draft.

Sauf que, pour Pascal Siakam, ce futur reste lointain : « Je suis investi et je hais vraiment, vraiment, vraiment perdre, donc ce n’est pas fun. C’est dur. Je ne suis clairement pas l’homme le plus heureux du monde. Peut-être que je dois régler ça… Ça se voit sur le terrain parce que je ne le supporte simplement pas. Ça me rend fou. »

Même si une saison ratée serait vite oubliée si les Pacers obtiennent un très bon choix de Draft et rebondissent fort l’an prochain avec le retour de Tyrese Haliburton, la répétition des défaites use, et la compétitivité s’émousse.

Pascal Siakam explique sentir moins d’urgence dans le vestiaire. Et quand on lui demande si tout le monde bosse autant que lui ? « Je ne sais pas. Le produit n’est pas bon. On perd des matches. On doit tous se demander : ‘Qu’est-ce qu’on peut faire ?’ Tout le monde doit venir avec l’envie de changer quelque chose » conclut-il.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 29 34:04 47.5 37.0 68.5 1.7 5.1 6.8 3.9 2.7 1.2 2.0 0.4 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.