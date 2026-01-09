Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Jordan Luka 5 « Venom » change déjà de peau

Publié le 9/01/2026 à 16:36 Twitter Facebook

Sneakers – Une semaine à peine après la sortie de la cinquième chaussure signature de Luka Doncic, voici déjà un deuxième coloris « Venom » disponible en France, en vert et noir.

Pour Jordan Brand, 2026 rimera avec Luka Doncic ! La marque au « Jumpman » a pris tout le monde à contre-pied en sortant la Jordan Luka 5 dès le 1er janvier, moins de neuf mois après la Luka 4, et a surenchéri cette semaine en étoffant la collection Luka .77 de deux nouveaux coloris.

La suite n’a pas tardé puisqu’un deuxième coloris « Venom » de la Jordan Luka 5 vient de sortir en France. La tige et la semelle gardent ce même vert vif que sur la version « Viper Edge », l’associant cette fois à une partie supérieure et des finitions en noir.

La Jordan Luka 5 présente encore son lot de nouveautés, à commencer par la « IsoBand », qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction les plus vifs.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon est équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur. Le dispositif reste complété par la technologie IsoPlate qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction.

La Jordan Luka 5 « Venom » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes