Pour Jordan Brand, 2026 rimera avec Luka Doncic ! La marque au « Jumpman » a pris tout le monde à contre-pied en sortant la Jordan Luka 5 dès le 1er janvier, moins de neuf mois après la Luka 4, et a surenchéri cette semaine en étoffant la collection Luka .77 de deux nouveaux coloris.

La suite n’a pas tardé puisqu’un deuxième coloris « Venom » de la Jordan Luka 5 vient de sortir en France. La tige et la semelle gardent ce même vert vif que sur la version « Viper Edge », l’associant cette fois à une partie supérieure et des finitions en noir.

La Jordan Luka 5 présente encore son lot de nouveautés, à commencer par la « IsoBand », qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction les plus vifs.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon est équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur. Le dispositif reste complété par la technologie IsoPlate qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction.

La Jordan Luka 5 « Venom » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.