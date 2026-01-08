Deux nouveaux coloris pour la Luka .77

La ligne directrice de Luka Doncic et Jordan Brand devient difficile à suivre. Après avoir rangé la Jordan Luka 4 au placard moins de neuf mois après sa sortie, afin de mettre en avant la toute nouvelle Luka 5, sortie début janvier, voilà que la marque à la virgule ressort deux nouveaux modèles de la Luka .77 !

Ligne signature alternative à la Jordan Luka 5, la Luka .77 est sortie en France il y a exactement neuf mois, et avait pour objectif d’étoffer la collection du meneur avec une chaussure plus abordable et un poil moins sophistiquée, à l’image de la collection “LeBron Witness” de LeBron James ou “Giannis Immortality” de Giannis Antetokounmpo.

La Luka .77 se veut plus résistante avec une tige en mesh, une fine couche de semelle extérieure en caoutchouc et une semelle intermédiaire assortie d’une unité Air Zoom et de la mousse à double densité.

Deux nouveaux coloris viennent accompagner ce début d’année 2026. La version “Pure Money” entièrement blanche avec d’infimes finitions en bleu et rouge est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 100 euros depuis hier. La Jordan Luka .77 “Love Letter”, aux tons vert turquoise, blanche et rouge est en vente depuis minuit.