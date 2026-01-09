Matchs
La A.E. 2 sort aussi un coloris « Black and Yellow »

Après la Jordan Tatum 4 « Sunset », c’est au tour d’adidas d’emprunter un ensemble noir et jaune pour habiller la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards.

Un coloris abeille pour « Ant-man », adidas n’y avait pas encore pensé ! C’est désormais chose faite, la marque aux trois bandes ayant officiellement dévoilé le nouveau coloris « Black&Yellow » qui habillera la deuxième chaussure d’Anthony Edwards. Hasard du calendrier, sa sortie va intervenir peu après celle de la Jordan Tatum 4 « Sunset », qui reprenait déjà les mêmes couleurs.

La AE 2 opte ici pour une version bicolore en noir et jaune. La semelle extérieure en caoutchouc en jaune recouvre les technologies « LightStrike » et « LightBoost » présentes au niveau intermédiaire afin de répondre aux besoins d’explosivité de l’arrière des Wolves.

Le coloris « Black&Yellow » de la AE 2 sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 23 janvier au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
