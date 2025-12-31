Matchs
La Jordan Tatum 4 en mode « Black and Yellow »

Sneakers – La quatrième chaussure signature de Jayson Tatum sera au rendez-vous de ce début d’année 2026 avec la sortie de ce cinquième coloris baptisé « Sunset », en jaune et noir, assorti de finitions en rouge.

La Jordan Tatum 4 et Jayson Tatum poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Dans l’attente du retour à la compétition de JT, victime d’une rupture du tendon d’Achille au printemps dernier en demi-finale de conférence des playoffs face aux Knicks, Jordan Brand continue de promouvoir la quatrième chaussure signature de la superstar des Celtics.

La collection va en effet s’étoffer dès début 2026 avec un cinquième coloris qui ne passera pas inaperçu. Baptisé « Sunset », il se distingue par sa tige entre cuir et mesh et sa semelle en jaune et noir, dans un style que le rappeur Wiz Khalifa n’aurait pas renié.

Le modèle est accompagné de finitions en rouge, pour faire ressortir le logo « JT » sur la languette mais aussi le gros numéro zéro du joueur figurant sur le talon. Pour rappel, la semelle intermédiaire est équipée d’une mousse en Cushlon 3.0 et d’un amorti « Zoom Air » sous l’avant du pied.

Cinquième coloris disponible en France, la Jordan Tatum 4 « Sunset » sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir du 5 janvier au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
