Même si Jayson Tatum fait régulièrement état de ses progrès dans sa rééducation après sa rupture du tendon d’Achille en mai dernier, il faudra encore patienter avant de revoir la superstar des Celtics à l’œuvre.

Un peu comme pour Puma avec la Hali 1 de Tyrese Haliburton, également blessé, c’est dans ce contexte délicat que Jordan Brand doit pour autant assurer la promotion de la Tatum 4.

La JT 4 a été conçue dans le même moule que les précédentes, que ce soit au niveau de la tige, plus épurée, du talon, où l’on retrouve le numéro zéro du joueur, ainsi que de la semelle, équipée d’une mousse en Cushlon 3.0 et d’un amorti « Zoom Air » sous l’avant du pied. Trois coloris sont disponibles depuis la rentrée, en voici un quatrième baptisé « Pinksicle ».

Sa tige noire est traversé d’une bande blanche et de finitions en rose. Le « Jumpman » ressort en noir sur blanc sur l’empeigne et inversement pour le logo « JT » sur la languette. Le numéro zéro du joueur est bien visible sur le talon, d’un blanc tacheté de noir. La semelle extérieur apparaît principalement en rose pour compléter l’ensemble.

La Jordan Tatum 4 « Pinksicle » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.