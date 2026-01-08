Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander contraint de forcer la décision

Froid comme une lame. Lorsqu’il a inscrit ce tir synonyme de prolongation, Shai Gilgeous-Alexander n’a affiché aucune effusion de joie. Le travail n’était pas terminé, et le fait de devoir s’arracher pour obtenir une période supplémentaire face au Jazz n’avait rien de rassurant après une défaite marquante face aux Hornets.

Ce drôle de scénario n’enlève rien à la performance majuscule du leader du Thunder. « Le plus impressionnant, c’est à quel point c’est naturel, peu importe les circonstances. On retrouve le même joueur, à chaque minute du match, chaque seconde jusqu’aux dernières », remarque son coach, Mark Daigneault.

« Il ne vacille pas, il semble garder le même tempo, tout est d’une grande constance, même dans les moments de pression. C’est pour cette raison qu’il est un joueur redoutable en fin de match. C’était une action énorme. Il a pesé par ailleurs, mais son shoot en fin de match était tout simplement génial », poursuit le technicien, sur ce fameux tir au buzzer, qui a envoyé tout le monde en prolongation.

Shai Gilgeous-Alexander allait y poursuivre son chantier, continuant à attaquer inlassablement la défense adverse, pour obtenir encore de nombreux passages sur la ligne des lancers-francs. En 42 minutes de jeu, le Canadien a bouclé 46 points (14/26 dont 1/8 de loin, 17/19 aux lancers), 6 rebonds et 6 passes.

« Il a désormais tellement de kilomètres dans ce rôle »

Il s’agissait de sa deuxième meilleure performance au « scoring » de l’année, après sa sortie record en carrière (55 points) signée en tout début de saison face aux Pacers. À entendre le coach, sur ce match, encore plus que d’autres, le Thunder a laissé parler le patron.

« Il a développé un excellent flair pour le rythme du match, il sait exactement quand se montrer agressif. Évidemment, on a connu des difficultés à plusieurs reprises ce soir, et je trouve qu’il nous a portés par moments, simplement par son tempo et sa maîtrise ; cette action en était l’exemple type », juge Mark Daigneault.

Ce dernier ajoute : « Ce n’est pas une question de système de jeu ou de consignes. C’est juste qu’il a désormais tellement de kilomètres au compteur dans ce rôle qu’il a acquis une lecture du jeu exceptionnelle. Il sait comment s’intégrer au collectif et mettre ses coéquipiers en valeur, tout en choisissant les moments opportuns pour attaquer. Ce soir en était une parfaite illustration. »