Après son exclusion, Steve Kerr s’est fait gronder par… sa maman !

Il y a quelques jours, un Steve Kerr furieux comme jamais envers les arbitres de la rencontre entre les Clippers et les Warriors a été exclu en troisième quart-temps.

Devant les médias pour la première fois depuis l’incident, avant le match de Golden State contre Milwaukee, le technicien n’a pas souhaité commenter les raisons de sa colère, évitant sans doute au passage une belle amende. En revanche, il a partagé la réaction de sa maman qui était présente dans la salle.

« Ma mère était terriblement déçue », explique-t-il avec un sourire en coin. « Elle était au match et elle était horrifiée. Elle m’a même demandé si j’allais frapper l’arbitre ! Et je lui ai répondu : ‘Maman, je n’ai jamais levé la main sur qui que ce soit’ mais elle n’était pas convaincue tant mes assistants ont eu besoin de s’interposer. Elle n’avait pas compris que ça faisait partie du spectacle si je puis dire. Cela dit, savoir que ma mère pensait que j’allais frapper quelqu’un me fait un peu peur. »

Questionné, Doc Rivers s’est rangé du côté d’Ann Kerr, s’amusant lui aussi de l’explosion de l’entraîneur de Golden State. « Il a agi comme un clown, je ne veux plus voir ce genre de comportement de la part de Steve Kerr ! »

Au souvenir de la mère de Stephon Marbury

Dans son malheur, Steve Kerr a toutefois apprécié les commentaires de Snoop Dogg qui était consultant sur NBC pour l’occasion : « Au moins cinq personnes m’ont immédiatement envoyé la vidéo, ça m’a fait bien rire. »

La situation aurait cependant pu être encore plus embarrassante pour l’entraineur des Warriors. Alors qu’il partageait que sa mère regrettait de ne pas pouvoir descendre sur le terrain pour le calmer, Steve Kerr s’est souvenu que la mère d’un autre joueur avait réussi là où la sienne a échoué.

« Quand elle m’a dit ça, j’ai tout de suite pensé à la mère de Stephon Marbury qui était rentrée en courant sur le terrain après qu’il se soit blessé [en 2001 après une collision avec son coéquipier Jayson Williams], » dit-il en rigolant. « Elle était en pleurs parce que son petit s’était fait mal. Heureusement, sa blessure n’était pas grave. Dans un sens, je suis content que ma mère n’ait pas pu rentrer sur le terrain ! »

Propos recueillis à San Francisco.