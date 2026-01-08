Puma dévoile une MB.05 aux couleurs des Hornets

Les Hornets ont fait sensation en ce début d’année 2026 en allant battre le champion NBA en titre sur ses terres. Voilà qui méritait bien un petit clin d’oeil de Puma envers la franchise de Caroline du Nord via ce nouveau coloris “Hive” (“ruche”) de la MB.05. La cinquième chaussure signature de LaMelo Ball opte encore pour un modèle dépareillé, reprenant historiquement les couleurs de la formation de Charlotte.

On retrouve une tige en bleu turquoise avec des finitions en violet pour la chaussure droite et inversement pour la gauche. Une touche de gris argenté figure également sur le contour du “1” présent sur la languette ainsi que pour faire ressortir le logo sur le talon.

La MB.05 “Hive” est annoncée sur Basket4ballers pour le 16 janvier au prix de 125 euros. Ce sera le sixième coloris de la MB.05 et le deuxième de suite en dépareillé après la version “Rick & Morty”.