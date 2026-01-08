Puma dévoile une MB.05 aux couleurs des Hornets

Les Hornets ont fait sensation en ce début d’année 2026 en allant battre le champion NBA en titre sur ses terres. Voilà qui méritait bien un petit clin d’oeil de Puma envers la franchise de Caroline du Nord via ce nouveau coloris “Hive” (“ruche”) de la MB.05. La cinquième chaussure signature de LaMelo Ball opte encore pour un modèle dépareillé, reprenant historiquement les couleurs de la formation de Charlotte.
On retrouve une tige en bleu turquoise avec des finitions en violet pour la chaussure droite et inversement pour la gauche. Une touche de gris argenté figure également sur le contour du “1” présent sur la languette ainsi que pour faire ressortir le logo sur le talon.
La MB.05 “Hive” est annoncée sur Basket4ballers pour le 16 janvier au prix de 125 euros. Ce sera le sixième coloris de la MB.05 et le deuxième de suite en dépareillé après la version “Rick & Morty”.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.