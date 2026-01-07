Malgré ses pépins physiques, Darryn Peterson s’illustre avec Kansas

Parmi les favoris pour devenir le premier choix de la Draft 2026, on retrouve AJ Dybantsa ou Cameron Boozer. Néanmoins, il ne faut pas oublier Darryn Peterson, dont les performances sont un peu occultées par les grosses sorties de ses homologues mais aussi par ses propres soucis physiques.

Le meneur/arrière de Kansas fut touché aux ischio-jambiers en novembre et ces derniers jours, il souffre de crampes et a encore manqué des rencontres. Jusqu’à maintenant, il n’a disputé que six matchs avec les Jayhawks.

« C’est un talent unique mais on ne sait pas encore jouer avec lui et lui ne sait pas encore jouer avec les autres », résume son entraîneur, Bill Self. Pourtant, face à TCU, il a inscrit 32 points à 8/18 au shoot, en étant à la fois décisif et à nouveau trahi par son corps.

Darryn Peterson a en effet demandé à quitter le parquet en fin de rencontre. « Il a commencé à avoir ou à ressentir des crampes donc il a pris la décision de sortir », confie son coach, qui le relance néanmoins pour les cinq dernières secondes. Car Kansas venait de remonter un retard de 15 points en seulement quatre minutes. Il n’y a plus que trois points d’écart et la balle arrive dans les mains de la star locale. Elle obtient trois lancers-francs !

« Même après ses trois lancers-francs, il a demandé à sortir. Il n’allait pas revenir sauf si nécessaire », glisse Bill Self après la victoire en prolongation (104-100) de ses troupes, et sa star, qui a donc inscrit les trois tentatives, n’aura pas besoin de jouer ces cinq minutes supplémentaires.

Cette saison, Darryn Peterson, parfois comparé à Kobe Bryant par certains (une comparaison qu’il réfute), tourne à 22.5 points de moyenne à 50% de réussite au shoot et 43% à 3-pts en NCAA.