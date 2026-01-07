Rudy Gobert a réveillé les Wolves

C’est facile à dire puisque l’année n’est commencée que depuis une semaine mais, après trois matches, les Wolves sont invaincus en 2026. Ce n’est pas anodin pour autant car leur dernière sortie de 2025, à Atlanta, fut totalement ratée et Rudy Gobert avait alors poussé une grosse gueulante.

Le pivot était fatigué des performances molles de Minnesota. « Il faut que quelque chose se passe », disait-il notamment, en estimant que sans changement, cela ferait la différence « entre une équipe qui joue pour un titre et une équipe pétrie de talent mais qui n’arrive à rien… »

Des mots qui ont changé les choses puisque le Français et ses coéquipiers viennent de gagner trois rencontres d’affilée, dont la dernière contre Miami. « Ce match à Atlanta a été un électrochoc », confirme l’ancien du Jazz, 13 points et 17 rebonds dans la victoire face au Heat. « On s’est demandé si on voulait être cette équipe-là ou celle qu’on souhaite être, c’est-à-dire une équipe qui vise le titre. La réponse est assez évidente. »

« Un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue »

Rudy Gobert est une des réponses avec son niveau dans les trois victoires : 14.7 points à 82% de réussite au shoot, 14 rebonds et 2 contres de moyenne, en 31 minutes. Son activité face aux troupes d’Erik Spoelstra a été remarquable. Il a multiplié les efforts, beaucoup couru en défense mais aussi en attaque, étant même souvent oublié par ses coéquipiers, alors même qu’il était parfois tout seul près du cercle.

Même si Bam Adebayo dira le contraire devant les journalistes, le double vice-champion olympique a gêné et dominé les intérieurs du Heat. La star de Miami n’a terminé qu’avec 7 petits points, Kel’el Ware n’a pas fait mieux, avec lui aussi 7 points. Les deux intérieurs ont ainsi shooté à 6/21 au total… sans obtenir le moins lancer-franc.

Erik Spoelstra ne fut pas le dernier à saluer la performance du Français de 33 ans.

« C’est un vétéran fier, un gagneur. Il continue d’être un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue », estime le coach du Heat. « Il sait qui il est, ce qu’il peut faire pour avoir de l’impact. Dès que je l’ai vu, avant notre premier duel, prendre la parole dans le vestiaire, je me suis dit : ‘Et merde…” Il allait apporter une certaine force. Pas en marquant 30 points mais avec ses rebonds, son physique. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 36 31:37 71.4 0.0 52.9 3.9 7.1 11.1 1.8 2.8 0.6 1.3 1.7 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.