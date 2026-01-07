Les Wolves confirment contre le Heat

Le Heat et les Wolves ont offert un premier quart-temps plaisant, fait de rythme, sans faute, avec des attaques qui dominent. Dès lors, ce sont les premiers qui s’amusent le plus, avant une réponse de Minnesota (27-29). Une réponse qui se diffuse sur les deux quart-temps, avec un 12-0, face à une attaque de Miami qui s’effrite (61-54).

Après la pause, Anthony Edwards enfonce le clou alors que Tyler Herro ne prend pas toujours des shoots faciles. La fin du troisième quart-temps permet au public de Minneapolis de s’enflammer : Julius Randle frappe à 3-pts au buzzer des 24 secondes. Dans la foulée, Donte DiVincenzo enchaîne deux paniers primés et les Wolves mettent totalement la main sur la rencontre (93-77).

Le dernier quart-temps ne change pas la tendance et permet même à Rudy Gobert de se faire plaisir offensivement, après avoir longtemps, dans cette partie, couru et demandé, en vain, la gonfle. Le pivot peut faire gonfler ses statistiques offensives et Minnesota s’impose logiquement 122-94, pour signer une troisième victoire d’affilée et confirmer le succès décroché en Floride il y a seulement trois jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout le monde a brillé à Minnesota. Rudy Gobert avec 13 points et 17 rebonds, Jaden McDaniels, très actif, avec 19 points, Naz Reid avec 14 unités, Donte DiVincenzo avec 12 points… Si Anthony Edwards a été le logique leader de son équipe avec 24 points, on a vu tout le monde chez les Wolves et chacun a apporté. L’effort, aussi bien offensif que défensif, fut collectif.

– Sale soirée pour le Heat. Avec seulement 94 points au compteur, 17 ballons perdus et 35% de réussite au shoot, les troupes d’Erik Spoelstra ont connu une soirée très difficile. Le rythme était souvent là, mais les tirs ne sont pas rentrés et sauf lors des premières minutes, jamais le Heat n’a bousculé les Wolves et n’a pas semblé en position de pouvoir réellement prendre ce match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.