De retour, Victor Wembanyama a les trophées individuels dans un coin de la tête

Rassurant après son hyperextension du genou gauche contractée la semaine passée, Victor Wembanyama était en effet de retour après seulement deux matches manqués. Encore remplaçant, le Français a brillé contre les Grizzlies avec 30 points en seulement 21 minutes. Le souci, c’est que les Spurs ont perdu.

« On s’adapte à notre adversaire : c’est bien parce que ça veut dire qu’on peut regarder tout le monde dans les yeux. C’est mauvais aussi parce qu’on est donc au niveau de l’adversaire alors que parfois, on devrait seulement l’écarter », analyse le pivot de San Antonio. « On a été bon mais on n’a pas su conclure les actions et les possessions. On laisse nos adversaires dans les matches. »

Et ce n’est pas en regardant les 210 dernières secondes de la rencontre du banc que « Wemby » aurait pu faire la différence… « C’est très dur. Je dois faire confiance au staff. Le basket est un sport collectif. On doit se faire confiance et se responsabiliser », se lamente ainsi le All-Star sur cette fin de match passée sur le banc.

La barre des 65 matches ? « J’y fais attention »

La priorité de la franchise texane, c’est évidemment de garder son joyau en bonne santé pour le printemps. Mais avec déjà 14 matches ratés, Victor Wembanyama n’a plus beaucoup de jokers pour rester dans les clous et jouer les 65 matches nécessaires afin d’être éligible pour les trophées individuels. Le sujet n’est pas tabou à San Antonio.

« Il y a beaucoup de variables en jeu et ça en fait partie », admettait Mitch Johnson avant la rencontre face à Memphis. « La priorité, c’est sa santé à long terme. On veut qu’il soit en bonne santé pour longtemps, pas seulement pour les prochaines rencontres. Ça, je le sais. Le reste existe mais je ne sais pas où ça se situe. Voilà pourquoi on doit en parler. Rien n’est gravé dans le marbre. »

« Wemby » est le premier à avouer qu’il pense à cette fameuse barre. « J’y fais attention. Mais le staff médical essaie d’en faire un facteur aussi minime que possible », explique le Français, qui n’est pas encore certain d’affronter les Lakers ce mercredi soir, mais devrait tenir sa place s’il se sent bien après ce retour.

Pour le moment, Victor Wembanyama a joué 22 matchs sur les 36 des Spurs. Il en a déjà raté 14, sur 17 possibles, et il n’a donc que trois jokers d’ici la fin de la saison s’il veut être éligible pour les trophées. D’autant qu’il faut également qu’il joue plus de 20 minutes, car le temps de jeu disputé fait également partie des critères…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 21 29:46 52.5 36.5 84.1 2.0 9.7 11.7 3.4 2.9 0.8 3.2 2.9 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.