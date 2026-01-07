Yuki Kawamura reprend du service à Chicago

Après avoir disputé la Summer League puis la présaison avec les Bulls — où il avait, une nouvelle fois, étalé sa qualité de création et sa menace derrière l’arc — Yuki Kawamura avait été coupé juste avant la reprise de la saison régulière. Pour expliquer ce choix, Chicago avait alors évoqué un « problème médical » à la jambe droite, et le meneur international japonais (1m72) avait été libéré au profit de l’ailier Trentyn Flowers.

Moins de quatre mois plus tard, la donne a changé. Les blessures de Josh Giddey et Coby White, qui fragilisent les Bulls sur le poste 1, ont poussé le « front office » à rappeler le Japonais.

La nouvelle a été officialisée hier : Yuki Kawamura fait son retour à Chicago et récupère le « two-way contract » de Trentyn Flowers. L’opportunité est claire : retrouver du rythme et de la confiance en G-League avec les Windy City Bulls, tout en se plaçant en option si Billy Donovan devait avoir besoin d’un renfort en équipe première.

Révélé aux Jeux olympiques de Paris 2024 — avec notamment un match spectaculaire face à la France, qui s’en était sortie in extremis sur un 3+1 de Matthew Strazel — Yuki Kawamura avait évolué en 2024/25 du côté de Memphis, avec 22 matchs en NBA avec les Grizzlies et 31 en G-League avec le Hustle, avant que Chicago ne le récupère.

« Merci aux Bulls de me donner une nouvelle opportunité. Je suis super enthousiaste à l’idée de revenir », a-t-il réagi sur son compte X/Twitter. Reste désormais à changer la photo de profil en maillot de Memphis…

Yuki Kawamura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 22 4 36.7 30.4 77.8 0.0 0.5 0.5 0.9 0.4 0.1 0.2 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.