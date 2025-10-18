Pariez en ligne avec Unibet
Les Bulls coupent Yuki Kawamura

NBA – Le meneur international japonais a finalement été remplacé par l'ailier Trentyn Flowers pour occuper le dernier « two-way contract » des Bulls.

Yuki KawamuraÇa ne sentait clairement pas bon pour Yuki Kawamura, qui n'était plus entré en jeu lors des trois derniers matchs de préparation des Bulls. La sanction est finalement tombée, Chicago ayant annoncé avoir coupé son meneur de poche, recruté en tant que « two-way player » trois mois plus tôt, au terme d'une Summer League réussie.

Malgré deux apparitions remarquées face à Cleveland en début de présaison, le meneur international japonais, qui s'était révélé aux yeux du monde lors du match face à la France lors des JO 2024, a été remplacé dans la foulée.

Le dernier « two-way contract » des Bulls a en effet été confié à Trentyn Flowers, ailier de 20 ans qui sort d'une saison à 17.7 points à 38.3% d'adresse à 3-points avec les Ontario Clippers en G-League.

Pour Yuki Kawamura, qui sort d'une saison entre NBA et G-League, la donne va se compliquer pour rebondir en NBA alors que les franchises bouclent tour à tour leurs effectifs.

À Chicago par exemple, tout est déjà bouclé avec 15 contrats garantis et trois « two-way contracts ». Il faudra sans doute à nouveau passer par la G-League, où Yuki Kawamura a également brillé la saison dernière (12.7 points, 3 rebonds, 8.4 passes décisives en moyenne sur 31 matchs avec le Memphis Hustle), afin de se relancer.

Par Romain Davesne
Commentaires
