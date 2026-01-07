Kon Knueppel, le rookie qui fait du bien aux Hornets

En plus d’avoir des doigts de fée, Kon Knueppel montre semaine après semaine son mental en fer forgé ! Le rookie des Hornets a été le rayon de soleil d’une première partie de saison régulière encore compliquée pour la formation de Charles Lee (13 victoires – 23 défaites). Et il entend bien continuer à briller en 2026, à commencer par ce mois de janvier très chargé, déjà marqué par une victoire référence sur le parquet d’Oklahoma City.

« J’ai vu qu’on avait quelque chose comme 17 matchs en janvier, dont 11 à l’extérieur », a-t-il glissé au Charlotte Observer, plus motivé que jamais face à ce nouveau défi.

La tête et les jambes

Sur le parquet, Kon Knueppel coche déjà de nombreuses cases. D’abord, il a prouvé qu’il pouvait compter en NBA dès sa saison rookie. Ensuite, il a frappé un grand coup en devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à atteindre 100 tirs à 3-points en carrière, en seulement 29 matchs.

Et au-delà du volume, l’efficacité impressionne. Ils ne sont ainsi que deux cette saison à cumuler 80 paniers à 3-points réussis tout en restant à 40%+ derrière l’arc : Stephen Curry et Kon Knueppel !

« Oui, c’est cool », répond-il sobrement. « C’est clairement un shooteur exceptionnel… C’est toujours cool d’être mentionné avec lui dans la même phrase ». Le plus intéressant, c’est justement que le rookie ne se réfugie pas derrière ses pourcentages. Il parle routine, entretien du corps, et discipline quotidienne pour encaisser le rythme.

« Je pense qu’il faut toujours être motivé pour jouer. En ce qui me concerne, je veux jouer tous les matchs. […] Donc c’est plus une question de réactivité. Ne pas se dire ‘Oh non, j’ai mal aux chevilles…’, mais plutôt ‘OK, mon épaule a tendance à me faire mal, je vais travailler dessus au cours de la semaine’. […] J’ai été très proactif dans ma rééducation et le staff médical fait aussi un excellent travail » détaille-t-il ainsi.

Une saison de défis

Dans le jeu, Kon Knueppel a déjà identifié des axes de progression très concrets. En défense, il veut passer d’un rookie « au bon endroit » à un défenseur plus perturbateur, capable de lire une action avant qu’elle ne se déclenche. Et son coach a, ces dernières semaines, souligné sa capacité à apprendre vite et à trouver ses zones.

« Défensivement, un point sur lequel je peux définitivement progresser, c’est être plus imprévisible. J’ai tendance à être là où je dois me tenir à défendre sur le gars face à moi. Mais peut-être que je pourrais ainsi dévier plus de ballon ? Je pense que ça vient avec le fait d’avoir un peu plus d’anticipation, être davantage conscient de ça, savoir l’action qui va se passer avant que ça ne se produise, et alors ça viendra. »

Même chose pour l’attaque, où il doit encore diversifier sa palette, ce qu’il a tout de même déjà remarquablement réussi à faire jusqu’à présent, par son opportunisme et son agressivité vers le cercle.

« J’ai vu que sur les deux derniers matchs, j’ai joué beaucoup plus joué sur ça. Je pense que pour chaque shooteur, c’est dur d’aller à l’intérieur, ça demande beaucoup d’entraînement, plutôt que juste mettre des 3-points. C’est dur de se défaire de ce rythme » confirme-t-il encore.

Chaque défi est une opportunité de progresser, individuellement et collectivement, et celui qui se présente ce soir face à Toronto pourrait marquer un tournant dans la saison des Hornets. Après avoir échoué à trois reprises, Charlotte a en effet l’occasion d’enchaîner une troisième victoire consécutive pour la première fois de l’exercice.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 35 32:57 48.3 43.5 87.9 0.9 4.1 5.1 3.5 2.3 0.7 2.5 0.2 19.5

