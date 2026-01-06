Brillant à Oklahoma City, Brandon Miller retrouve son meilleur niveau

« C’est un super voyage, on ne peut rien demander de mieux », peut s’enthousiasmer Brandon Miller au sujet du « road trip » terminé par ses Hornets. Après un revers à Milwaukee, ils ont enchaîné une victoire à Chicago, et surtout un succès retentissant la nuit passée sur le parquet du champion en titre, le Thunder.

Une démonstration (97-124) au Paycom Center où Charlotte a compté jusqu’à 30 points d’avance – infligeant à l’équipe d’Oklahoma City son plus gros retard de la saison – et où les Hornets n’ont été menés que durant 2deux minutes lors de cette partie, et n’ont jamais vraiment été inquiétés.

Alors que Kon Knueppel a terminé avec 23 points, Miles Bridges avec 17, Brandon Miller a été le grand bonhomme de la soirée avec ses 28 points (8/16 aux tirs dont 7/10 de loin), 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

« Je pense que Brandon est vraiment dans une excellente période en ce moment. Je commencerais par son niveau en termes de condition physique générale. C’est appréciable de pouvoir lui donner un temps de jeu conséquent sur ces derniers matchs. Je trouve que sa capacité à lutter contre la fatigue s’améliore nettement. Parce qu’on a besoin de lui dans beaucoup de moments décisifs », note Charles Lee.

Du haut niveau depuis huit matchs

Touché à l’épaule plus tôt dans la saison, son joueur était à la peine depuis son retour sur les parquets. Seulement, depuis quelques semaines, ce n’est plus le même. Sur ses huit dernières sorties (quatre victoires et quatre défaites pour sa formation), il affiche 23.5 points de moyenne, avec 45% aux tirs, dont 41% à 3-points, en 33 minutes.

« Avec toutes les rotations et les blessures qu’on a subies ces derniers temps, c’est rassurant de savoir que je peux le faire jouer un quart-temps entier si besoin, et qu’il est toujours capable d’être compétitif. Sur le plan défensif, j’ai adoré sa capacité à défendre sur les principaux créateurs adverses. Et offensivement, nous savons qu’il peut scorer, mais j’ai surtout remarqué une grande progression dans sa prise de décision », note encore son coach.

Son ailier assure que ses coéquipiers et lui ont voulu montrer une approche « two-way players » dans ce match face au Thunder. Une approche payante face à la meilleure équipe de la ligue, qui n’a pas su ralentir le rythme offensif imprimé par Brandon Miller et sa bande.

« Mes coéquipiers me placent dans les meilleures conditions pour me donner les meilleurs tirs possibles. Ils me font suffisamment confiance pour prendre des tirs comme ceux-là. Je les prends, parfois je les marque, parfois je les rate. Je ne suis pas parfait, mais mes coéquipiers vont continuer à me faire confiance », termine-t-il.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 19 30:35 40.1 33.8 83.3 1.2 3.0 4.2 3.4 2.9 0.9 2.4 1.1 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.