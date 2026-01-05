Trey Murphy III entre dans la (petite) histoire des Pelicans

Face au Heat, Trey Murphy III a vécu une première mi-temps de feu : 21 points, dont cinq tirs à 3-points. À quatre minutes de la pause, il plante son quatrième panier primé de la soirée. Un tir loin d’être anodin, puisqu’il lui permet de dépasser CJ McCollum et de devenir le meilleur shooteur à 3-points de l’histoire des Pelicans.

En seconde période, Trey Murphy III a réussi deux tirs de loin supplémentaires pour voir son compteur personnel s’élever à 696 tirs à 3-points réussis, contre 692 pour CJ McCollum, mais il n’a pas pu empêcher son équipe de s’incliner en terre floridienne (125-106), les Pelicans pointant à la dernière place de l’Ouest.

« Tout le mérite lui en revient c’est un bourreau de travail », souligne en tout cas James Borrego, l’entraîneur des Pelicans, qui comptent 8 victoires pour 29 défaites. « Il va avoir une carrière formidable ici. Je suis fier de lui. Il est fantastique et continue de grandir saison après saison et d’ajouter de nouvelles choses à son jeu. »

L’élève dépasse le maître

Trey Murphy III dépasse donc CJ McCollum, qui avait mis la main sur ce record alors qu’il n’a joué que trois saisons et demie sous le maillot des Pelicans, pour 223 matchs au compteur. Il aura fallu 62 matchs de plus à Trey Murphy pour le dépasser. Après la rencontre, l’ailier a rendu hommage à celui qui évolue désormais à Washington.

« Ça veut dire beaucoup. Il était un vétéran important pour moi », se souvient Trey Murphy III. « Il m’a beaucoup appris sur et en dehors du terrain. Voir la manière dont il se comportait m’a aidé à grandir, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’homme. C’est l’un des premiers qui m’a envoyé un message. »

Si Trey Murphy III a écrit son nom dans l’histoire des Pelicans, reste à savoir s’il portera le maillot de la franchise de Louisiane pendant encore longtemps. L’ailier intéresse plusieurs franchises dont les Warriors, mais New Orleans a fermé la porte à un transfert de son joueur contre Jonathan Kuminga.

Plus largement, Marc Stein révèle que les Pelicans seraient très réticents à l’idée de transférer Trey Murphy III.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 34 35:28 49.3 38.4 91.0 1.2 4.9 6.1 3.5 2.1 1.6 1.9 0.2 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.