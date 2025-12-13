Les Pelicans pas intéressés par un échange Trey Murphy III – Jonathan Kuminga ?

Difficile d’imaginer Jonathan Kuminga rester à Golden State après la « trade deadline ». Ecarté de la rotation des Warriors par Steve Kerr, l’ailier fort congolais semble plus que jamais sur le départ…

Le problème, c’est de savoir ce que peut récupérer la franchise de la Baie en échange du 7e choix de la Draft 2021 ?

Car la cote de Jonathan Kuminga n’était déjà pas très haute durant l’été, et elle n’est certainement pas remontée, alors que son contrat, avec une « player option » à 24.3 millions de dollars pour l’an prochain, ne devrait pas aider.

Les Suns faisaient ainsi partie des équipes intéressées par le Congolais durant l’été mais John Gambadoro, d’Arizona Sports, rappelle que Phoenix souhaitait signer Jonathan Kuminga pour quatre ans. Le récupérer en cours de saison, et devoir négocier un nouveau contrat l’été prochain, intéresse beaucoup moins la franchise de l’Arizona.

De leur côté, les Kings sont potentiellement toujours intéressés mais il faudra voir ce qu’ils sont prêts à offrir, alors qu’ils ont leurs propres problèmes, et un effectif qui pourrait déjà exploser.

Selon Sam Amick, de The Athletic, Golden State est intéressé depuis longtemps par Trey Murphy III et aimerait utiliser Jonathan Kuminga pour le récupérer. Les salaires collent, mais l’intérêt des Pelicans pour le Warrior serait très limité. Notamment parce qu’on ne voit pas comment il pourrait jouer avec Zion Williamson et Derik Queen.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 24 35:33 48.6 36.1 90.6 1.4 5.0 6.4 3.6 2.2 1.8 2.1 0.2 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.