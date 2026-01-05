Après avoir été laissé sur le banc, Deandre Ayton a pu rebondir

Les Lakers et les Grizzlies se sont affrontés deux fois en l’espace de trois jours. Le premier duel, très disputé, avait tourné à l’avantage de Los Angeles grâce à un money-time bien maîtrisé. Une fin de match que Deandre Ayton avait suivie depuis le banc, JJ Redick lui préférant Jaxson Hayes pour les dernières minutes.

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur des Lakers avait été extrêmement direct : Jaxson Hayes avait, selon lui, simplement mieux joué que l’ancien pivot des Suns…

Mais our le troisième et dernier rendez-vous de la saison entre Los Angeles et Memphis, Deandre Ayton a été rapidement impliqué. Dès l’entame, Luka Doncic le sert à l’intérieur. Quelques minutes plus tard, le Slovène le trouve de nouveau : le numéro 1 de la Draft 2018 inscrit alors quatre des huit premiers points des Lakers.

« Les grands ne peuvent pas se créer des tirs tout seuls », rappelle Deandre Ayton. « J’essaie surtout d’apporter un maximum d’énergie et je fais confiance à nos playmakers pour me trouver. »

Présent en fin de match !

Cette implication s’est prolongée jusqu’au bout. Dans les dernières minutes, Deandre Ayton est en effet resté sur le terrain et a pesé des deux côtés. En attaque, il gratte plusieurs rebonds offensifs et conclut même un alley-oop sur une passe de Luka Doncic. Mais c’est aussi en défense qu’il se signale.

D’abord, il sécurise un rebond après un tir manqué de Jaylen Wells, puis lance LeBron James en transition : le « King » convertit derrière avec un 2+1. Sur la possession suivante, ilyton contre Jaren Jackson Jr, avant de remettre ça dans la foulée, cette fois sur Cam Spencer, pour empêcher Memphis de revenir à une minute de la fin.

« Il a été bon tout au long du match », souligne JJ Redick. « Je pense que ça lui a fait du bien de toucher le ballon et de se sentir impliqué offensivement. C’est une histoire vieille comme le monde pour un grand : quelqu’un doit te donner le ballon. Vous ne pouvez pas initier l’attaque. »

Deandre Ayton termine avec 15 points et 8 rebonds, à 6/8 au tir, en un peu plus de 33 minutes, dans la victoire des Lakers (120-114). Une prestation qui tranche nettement avec le match précédent face aux Grizzlies, où il s’était contenté de 4 points et 6 rebonds…

« Je cherche toujours Deandre Ayton », insiste LeBron James, conscient que son coéquipier a besoin de ça. « On cherche toujours un moyen de lui donner le ballon, et ce qui s’est passé lors du dernier match est malheureux. On n’a pas réussi à le trouver autant qu’on l’aurait voulu, donc on a fait des ajustements. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 29 29:27 70.4 59.6 2.6 5.9 8.4 0.8 2.7 0.8 1.8 1.0 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.