Derrick Jones Jr. se blesse encore contre les Celtics

Bis repetita pour Derrick Jones Jr. Sorti blessé au genou droit, dans la défaite des Clippers contre les Celtics samedi soir, il souffre finalement d’une entorse du ligament collatéral médial (de niveau 2), annonce ESPN. Équivalant à une absence d’environ six semaines, soit jusqu’au moment du All-Star Weekend.

Comme lors du dernier affrontement entre Los Angeles et Boston, l’ailier a quitté ses coéquipiers de manière prématurée, après une lutte pour un ballon qui traîne. Payton Pritchard a plongé pour le récupérer, mais il a atterri directement sur le genou droit du joueur californien, qui a ensuite regagné les vestiaires, sans en ressortir.

C’est exactement la même blessure, au même genou et contre le même adversaire (!), que celle qui lui avait fait rater environ un mois et demi de compétition, entre novembre et décembre. Derrick Jones Jr. en était revenu il y a seulement une semaine et les Clippers se faisaient une joie de retrouver l’un de leurs cadres (10.4 points, 2.6 rebonds, 1.2 passe et 1.1 contre sur 24 minutes, à 40% à 3-points), stabilisateur de leur défense…

Derrick Jones Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHO 32 17:43 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 MIA 14 15:09 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 PHO 6 5:30 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19:13 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23:18 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 3.9 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 22:43 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 17:38 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.6 5.6 2022-23 CHI 64 13:57 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 23:28 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 2024-25 LAC 77 24:19 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 2.0 1.0 0.9 0.4 10.1 2025-26 LAC 17 24:11 55.6 40.0 77.4 0.9 1.8 2.6 1.2 2.1 0.8 0.8 1.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.