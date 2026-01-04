Un record NBA pour Stephen Curry et son père Dell

Cette nuit face au Jazz, Stephen Curry a disputé son 1 052e match en carrière. D’ici quelques matchs, la superstar des Warriors dépassera son père, Dell Curry, en la matière, qui avait joué 1 083 rencontres NBA entre 1986 et 2002.

Mais les deux hommes sont déjà titulaires d’un record dans l’histoire de la ligue : celui du plus grand nombre de matchs joués par un duo père-fils. En participant à 2 135 rencontres en tout, ils ont dépassé le Hall of Famer Dolph Schayes et son fils, Danny, qui avaient totalisé 2 134 matchs.

Les Curry sont devenus synonymes de shoot de haut niveau à travers plusieurs décennies, après que Dell a joué 16 saisons en NBA et soit devenu l’un des snipers à longue distance les plus respectés de son époque. Steph a suivi les pas de Dell en devenant le meilleur tireur à 3-points de tous les temps, convertissant plus de tirs primés que n’importe quel joueur dans l’histoire du jeu.

Bientôt un 3e Curry à 1 000 3-points

Lorsque Dell a pris sa retraite après la saison 2001-02, ses 1 245 tirs à 3-points en carrière lui permettaient d’être classé 10e dans l’histoire de la NBA. Steph, qui est arrivé samedi avec 4 177 tirs à primés inscrits au cours de ses 17 années de carrière, compte désormais environ 1 000 tirs à 3-points de plus que James Harden, classé 2e.

Dans la famille Curry, il ne faut pas non plus oublier le petit frère, Seth, qui, après plus de 500 matchs dans la Grande Ligue, avec 43,3% de réussite à 3-points en carrière, en est déjà à 947 tirs du genre inscrits en carrière. Ce qui signifie qu’il est sur le point de devenir le troisième Curry à inscrire au moins 1 000 tirs à 3-points au cours de sa carrière NBA.

« C’est cool. C’est la longévité et l’entreprise familiale dans ce jeu. Si on ajoute les points de mon frère, c’est encore mieux, donc c’est vraiment spécial pour la famille Curry dans son ensemble. Savoir que (Dell) a joué pendant 16 ans, et moi je suis dans ma 17e année en essayant toujours de le faire. Un rêve devenu réalité, pour être honnête », réagit Stephen Curry pour finir.