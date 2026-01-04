Avec le sourire, Joel Embiid retrouve enfin le chemin du dunk

C’était l’un de ses dunks les plus faciles en carrière. Il restait une poignée de secondes à jouer au Madison Square Garden, avec un match déjà gagné par les Sixers, quand VJ Edgecombe a servi Joel Embiid sous le cercle pour une finition en douceur, sans opposition.

Célébré comme il se doit avec plusieurs éléments du banc, dont Andre Drummond et Kyle Lowry, ce geste a valeur de petit événement : il s’agissait de son premier dunk de la saison, réalisé au sein de son endroit « préféré au monde » où il n’avait plus évolué depuis le Game 5 du premier tour des playoffs 2024 perdu par les Sixers.

« Ce n’était rien de spécial. C’était facile. J’aurais aimé que ce soit un dunk après un rebond sur le panier. C’est la prochaine étape », se fixe le pivot, qui avait tenté une « T-Mac » face aux Grizzlies plus tôt dans la semaine.

Alors que VJ Edgecombe le chambre après l’avoir vu s’élever « un peu » vers le cercle, Tyrese Maxey ne cache pas son enthousiasme : « J’étais tellement content. Donc maintenant c’est ma faute parce que sur l’action d’avant, je lui ai fait une passe en pensant qu’il ne dunkerait pas. Maintenant, il me dit de lui en envoyer beaucoup. Alors je vais lui envoyer une passe lobée, et on va voir ce que ça donne. »

« Vous avez vu qu’il voulait en mettre un. C’était une façon assez facile de le faire, je pense. Mais au moins, on sait qu’il peut encore dunker, et il peut rayer ça de sa liste », en sourit aussi Nick Nurse. Autant de réactions qui disent beaucoup des bonnes ondes au sein des Sixers.

Les Sixers se rapprochent du Top 4

Des hommes de Philadelphie ravis de voir leur pivot, auteur de 26 points (9/15 aux tirs), 10 rebonds et 5 passes, retrouver des couleurs. À l’instar de leur formation (19 victoires – 14 défaites) qui enchaîne une troisième victoire de suite (toutes à l’extérieur) et occupe la 5e place à l’Est, après avoir chuté jusqu’à la 10e place fin novembre. Les Sixers ne sont désormais plus qu’à un « demi-match » des Raptors (21v-15d), actuels quatrièmes.

« La plus grande différence est qu’on se sent mieux collectivement. On a confiance dans le processus mis en place. Et je pense qu’avec une année d’expérience, on gagne naturellement en camaraderie, et ça se ressent. On peut dire que tout le monde dans ce vestiaire commence à prendre du plaisir à jouer, à apprécier d’être sur le terrain, à jouer des deux côtés. On est en train de se souder », remarque Paul George.

Pas épargné par les blessures non plus, ce dernier prend le train, conduit depuis le début de saison par la paire Maxey – Edgecombe, en marche. Il n’est que le 5e meilleur marqueur de sa formation avec 16 points de moyenne.

Mais peu importe si l’équipe tourne bien avant un mois de janvier qui pourrait confirmer la dynamique en cours : les Sixers jouent 11 de leurs 15 prochains matchs à domicile.

« On a encore un long chemin à parcourir. On partait de loin et on devait en sortir. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de conditionnement, de rythme, la santé peut encore s’améliorer un peu, et on continue de construire là-dessus », vise Nick Nurse qui, à l’exception de Kelly Oubre Jr, dispose enfin de tous ses éléments majeurs.