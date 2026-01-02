En meilleure forme, Joel Embiid vise toujours son premier dunk

Sans faire de bruit, Paul George et Joel Embiid enchaînent les matches, et c’est une très bonne nouvelle pour les deux joueurs, et pour les Sixers en général. Leurs genoux semblent tenir, et cette nuit, face à Dallas, on a vu un Embiid bien plus mobile qu’il y a quelques semaines. Ce n’est pas encore le Joel Embiid de 2023 mais il peut enchaîner les allers-retours sans donner l’impression de sortir de son lit.

« J’ai l’impression de redevenir moi-même, et je pense que le match de ce soir en est un parfait exemple » explique-t-il dans le vestiaire. “C’est différent du match contre Memphis. À Memphis, je devais être un peu plus agressif, alors que ce soir, il s’agissait surtout de créer des opportunités pour les autres. Je dois prendre ce que la défense me donne, pour moi et pour tous les gars de l’équipe. Mais là où je le ressens le plus, c’est défensivement : je retrouve ce niveau où je bouge bien les pieds, je contre des tirs et je suis une vraie présence en défense. »

Anthony Davis peut le confirmer puisque l’intérieur de Dallas a eu toutes les peines à s’approcher du cercle. Ce qui est rassurant, c’est que le Camerounais joue 35 minutes, et au-delà de ses stats (22 points, 6 passes et 4 rebonds), il accepte facilement d’être la deuxième option en attaque.

« On joue simplement au basket, et on a toujours eu une bonne connexion dans le jeu à deux. On sait se lire mutuellement » poursuit-il à propos de son entente avec Tyrese Maxey. « À mesure que je redeviens moi-même, ma priorité est de rendre le jeu plus facile pour tout le monde, surtout avec l’attention que je peux attirer. On joue l’un avec l’autre, tout simplement. La partie facile, c’est ça. Le plus important, c’est de s’assurer que tout le monde soit impliqué. »

Il tente une T-Mac !

Puisque physiquement, il se sent mieux, est-ce que ça joue aussi sur son mental ? Va-t-il prendre plus de risques au rebond, ou dans les drives en tête de raquette ?

« Si on parle vraiment de me sentir moi-même, je repense à il y a deux ans, quand j’avais l’impression d’être à mon pic : chaque fois que j’entrais sur le terrain, je sentais que je pouvais mettre 40 ou 50 points n’importe quel soir. J’y reviens progressivement. Je peux être plus agressif, mais je suis aussi plus intelligent dans ma façon de jouer : je prends ce que la défense me donne et, au lieu de tout faire moi-même, je m’assure d’impliquer les autres. Je sais qu’on aura besoin de tout le monde sur la durée. »

Preuve qu’il se sent vraiment bien, cette tentative de T-Mac face aux Grizzlies après une passe avec la planche.

« Parfois je peux être un peu bête. La dernière fois que j’avais essayé ça, je me suis blessé. Mais bon, c’est peut-être un signe que je me sens plutôt bien. Au départ, j’allais poser un lay-up, puis j’ai senti le défenseur arriver et je me suis dit : ‘Autant dunker.’ J’ai raté, mais je pense que c’est un bon signe. Je n’ai encore mis aucun dunk cette saison, donc pour le premier, il faut bien que ce soit spectaculaire. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 15 28:20 44.1 23.9 84.3 1.8 4.7 6.5 3.3 2.3 0.7 2.5 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.