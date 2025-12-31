VJ Edgecombe vole la vedette à Ja Morant dans un match de folie !

Quel spectacle et surtout quel suspense dans le Tennessee, pour cette affiche entre Memphis et Philadelphie, qui a finalement débouché sur une victoire des Sixers en toute fin de prolongation (139-136). Et à l’issue d’une rencontre disputée sur un rythme effréné, où les attaques ont rapidement pris le pas sur les défenses, certes un peu plus en vue en deuxième période.

Auteur du panier de la gagne à 1.7 seconde de la fin, VJ Edgecombe (25 points, 6 rebonds, 4 interceptions) remporte son duel de rookies avec Cedric Coward (28 points, 16 rebonds). Permettant au-delà de ça à la bande de Joel Embiid (34 points, 10 rebonds, 8 passes) et Tyrese Maxey (34 points, 12 passes) de faire chuter les Grizzlies, portés par un excellent Ja Morant (40 points).

Avant que VJ Edgecombe ne démontre en prolongation qu’il adore les moments chauds, c’est déjà lui qui avait guidé les Sixers au cours du quatrième quart-temps, avec 13 unités, soit plus de la moitié de ses points. Le genre de troisième option de luxe, qui a su relayer à merveille le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey, longtemps présent pour tenir la baraque, mais qui a surtout su répondre à un Ja Morant des grands soirs, également très inspiré dans le dernier acte et en prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie s’est accroché. Longtemps derrière au tableau d’affichage, mais jamais vraiment distancés non plus, les Sixers ont réussi à faire le dos rond, grâce à leurs All-Stars Joel Embiid et Tyrese Maxey, qui ont ensuite laissé le rookie VJ Edgecombe faire son show dans les quinze dernières minutes. Moins adroits au tir, mais plus propres avec la balle pour gratter des munitions supplémentaires (et pas qu’un peu…), les hommes de Nick Nurse ont certes souffert en défense, mais leur force de caractère, leur abnégation et leur solidité collective les a guidés sans arrêt. Même à -10 et même quand Ja Morant semblait hors de contrôle.

– On a retrouvé Ja Morant. Auteur de son meilleur match de la saison, et de très loin, Ja Morant a fait tout ce qu’il a pu de façon à mener ses Grizzlies à la victoire. Sauf qu’il est tombé sur un peu plus fort que lui cette nuit. Agressif vers le cercle et à mi-distance, au point d’attirer les fautes et de se montrer également propre sur la ligne, le meneur peut (à l’image de toute l’équipe) regretter ses balles perdues, mais il a quand même tout donné pour arracher la victoire. De bon augure pour la suite, à condition qu’il trouve de la régularité dans cette campagne faite de nombreux coups d’arrêt. Mais les progrès sont là depuis trois matches.

– Le duel entre VJ Edgecombe et Cedric Coward. Pour aider les Sixers à stopper leur série de trois défaites consécutives, il fallait un grand VJ Edgecombe aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey. D’abord gêné par les fautes, il a alors répondu comme il le fallait quand la pression a augmenté, avec un quatrième quart-temps et une prolongation de qualité (puis un « game winner »). Mais le Bahaméen n’était pas le seul débutant à briller dans cette partie, puisque Cedric Coward a signé un gros « double-double » et réalisé une performance solide dans tous les secteurs. Même si c’est le malheureux qui a échoué à égaliser sur le dernier shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.