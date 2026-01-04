Attendu en défense, Jarred Vanderbilt se distingue… à 3-points

Utilisé sur le premier mois de compétition (4.6 points et 5.6 rebonds sur 18 minutes), Jarred Vanderbilt était ensuite sorti de la rotation de Los Angeles pendant près d’un mois, à cause notamment de son incapacité à réussir ses shoots ouverts, un peu trop handicapante pour son coach.

Mais depuis qu’il est revenu dans les petits papiers de JJ Redick il y a deux semaines (6.5 points et 5.6 rebonds sur 23 minutes), l’intérieur a progressé au tir : adieu le 29% à 3-points du début de saison (4 sur 14) ; place à un surprenant 52% de réussite dans l’exercice (11 sur 21) !

À l’origine, Jarred Vanderbilt avait été relancé pour aider la défense des Lakers à progresser et, forcément, ses progrès au shoot – même si l’échantillon reste encore faible – sont les bienvenus.

« On a évidemment besoin de ses qualités athlétiques, de sa capacité à défendre plusieurs postes. C’est important qu’il soit de retour dans la rotation et on l’apprécie » rappelait déjà LeBron James, après la victoire contre les Grizzlies. « Mais on a aussi besoin qu’il rentre ses tirs dans le corner de temps en temps, quand les équipes adverses ne défendent pas sur lui. C’est comme s’ils lui manquaient de respect en ne contestant même pas ses tirs. Il travaille beaucoup à l’entraînement chaque jour, à répéter ce type de tir, et Luka Doncic génère tellement d’attention… Soit un pivot défend sur lui, soit un ailier-fort vient en aide, mais il n’hésite pas, il shoote juste. Peu importe s’il rate un ou deux tirs de suite, il va juste tenter le tir suivant. »

C’est également le sens du message de Luka Doncic qui, comme LeBron James, encourage Jarred Vanderbilt à continuer sur sa lancée, pour le bien de l’équipe. Car son énergie seule ne suffira pas sans de la spontanéité derrière la ligne.

« Il a beaucoup travaillé sur son tir » confirmait d’abord le Slovène. « J’ai vu certaines choses cet été, il a montré qu’il travaillait dessus. Ça va booster sa confiance. Si les adversaires continuent de le laisser shooter, on va toujours lui passer le ballon quand il sera ouvert. Puis, au-delà même de ses paniers, il y a tellement d’autres choses qu’il fait et qui nous aident à gagner. […] C’est exactement ce dont on a besoin de lui, qu’il continue comme ça, et on le soutient tous à fond. C’est souvent lui qui est la clé de nos victoires. »

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 16 4:19 47.4 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.5 2019-20 DEN 9 4:33 71.4 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 MIN 2 2:30 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 17:48 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25:24 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.4 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 LAL 26 24:02 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2022-23 UTA 52 24:07 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2023-24 LAL 29 20:02 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 2024-25 LAL 36 16:08 48.8 28.1 55.6 1.9 3.2 5.1 1.1 1.9 1.0 0.8 0.3 4.1 2025-26 LAL 23 19:18 46.6 41.7 76.0 1.8 3.5 5.3 1.3 2.0 0.9 1.4 0.3 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.