Micah Potter, petit cadeau de Noël pour Pacers en pleine dépression

Juste après Noël, les Pacers ont appelé Micah Potter pour renforcer leur secteur intérieur. Depuis, il a enchaîné cinq matches et c’est face aux Spurs qu’il a le plus brillé. Profitant de l’absence de Victor Wembanyama et malgré la nouvelle défaite d’Indiana, le pivot a compilé 16 points à 4/8 à 3-pts et 6 rebonds en 28 minutes.

« C’est un très solide joueur », remarque Rick Carlisle. « Il fait beaucoup de bonnes choses. Il connaît son jeu. Il a rapidement appris notre système. Je pense que solide est le bon moment. »

En arrivant dans une série de défaites, désormais à 11 d’affilée, le joueur de 27 ans s’est fondu dans le moule des Pacers, dont l’identité de jeu reste tout de même forte, malgré une saison catastrophique.

« On veut jouer vite, avec du rythme et des espaces dans cette ligue. Je sais que c’est notre fonds de commerce offensivement : rythme et espace. J’essaie de faire mon travail du mieux possible, de créer pour mes coéquipiers, que ce soit à la passe, au shoot ou faire des écrans », énumère-t-il.

Un « rayon de soleil »

Ce premier bon match et son énergie de manière générale sont justement, pour le vestiaire de Pacers en pleine dépression, une bonne nouvelle, une sorte de « rayon de soleil » d’après TJ McConnell.

« Il joue bien. Je lui tire mon chapeau », lance le meneur de jeu remplaçant. « Il est arrivé et a dû apprendre nos couvertures défensives, notre attaque et notre façon de jouer. Il s’est mis au travail immédiatement et je suis vraiment heureux qu’il soit venu ici et qu’il ait joué comme il l’a fait. »

Ne reste plus qu’à valider cet aspect individuel par une victoire. « On est des compétiteurs, on veut gagner. Quand on est dans une série négative, on est dans une ornière. On doit trouver des motifs de plaisir, en dehors des succès », relate Micah Potter. « Voilà pourquoi j’essaie d’apporter de la joie, de communier avec le public, de changer la dynamique, d’encourager les gars, de poser des écrans pour obtenir des bons tirs et remettre les gars en rythme. »

Micah Potter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 3 10:20 45.5 0.0 100.0 1.3 1.7 3.0 0.0 1.3 0.3 0.3 0.3 4.0 2022-23 UTA 7 7:26 66.7 57.1 0.4 1.9 2.3 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 3.4 2023-24 UTA 16 11:38 47.5 42.9 75.0 0.6 2.1 2.7 0.4 0.9 0.3 0.3 0.4 3.3 2024-25 UTA 38 18:33 42.2 31.6 85.0 1.1 3.2 4.3 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 4.3 2025-26 IND 5 19:00 47.8 40.0 100.0 0.8 2.6 3.4 2.2 2.0 0.2 1.0 0.6 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.