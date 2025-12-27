Micah Potter en renfort à Indiana

Les dirigeants d’Indiana sont-ils mélomanes ? Voilà quelques semaines que le front-office se remet en tout cas à pianoter pour ajuster son effectif.

Après avoir signé l’ailier Gabe McGlothan pour dix jours, remplacé en cours de chemin par l’intérieur James Wiseman, dont la pige prend fin aujourd’hui et ne sera pas renouvelée, les Pacers ont réalisé un nouveau changement vendredi en faisant appel à l’intérieur de G-League Micah Potter, jusque là affilié aux Austin Spurs. A peine arrivé, il a inscrit 9 points à 100% aux tirs face aux Celtics.

Garrison Matthews venait de prolonger

Ce choix s’explique par le manque de rotation dans la peinture actuellement due aux absences de Tony Bradley et Isaiah Jackson, tandis qu’Obi Toppin ne sera pas de retour avant février. Il a surtout pour conséquence le limogeage de Garrison Matthews, qui venait pourtant de parapher un contrat à 2.03 millions de dollars jusqu’à la fin de la saison.

Micah Potter n’avait pas réussi à trouver de spot en NBA cette saison et il se maintenait en forme en G-League, avec 15.7 points, 9.5 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes en moyenne sur 13 matchs depuis la reprise. Il avait signé son meilleur match il y a tout juste quinze jours avec 29 points (à 4/5 de loin) et 13 rebonds dans la victoire face aux Mexico City Capitanes.

Micah Potter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 3 10 45.5 0.0 100.0 1.3 1.7 3.0 0.0 1.3 0.3 0.3 0.3 4.0 2022-23 UTH 7 8 66.7 57.1 0.0 0.4 1.9 2.3 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 3.4 2023-24 UTH 16 12 47.5 42.9 75.0 0.6 2.1 2.7 0.4 0.9 0.2 0.3 0.4 3.3 2024-25 UTH 38 19 42.2 31.6 85.0 1.1 3.2 4.3 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.