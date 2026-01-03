Pour enchaîner quelques victoires, les Wizards se sont mis à défendre

Ambiance « Thunder » dans l’interview d’après-match des Wizards. Une bonne partie de l’équipe est venue s’agglutiner autour d’Alex Sarr et Justin Champagnie, qui ont brillé tous les deux cette nuit dans une large victoire face aux Nets.

Les bonnes ondes autour de l’équipe basée à Washington sont liées à la dynamique actuelle : quatre victoires en cinq matchs, parmi lesquelles certes, une seule victoire face à une formation au bilan positif, les Raptors.

Au regard de leur classement, les 14e de la conférence Est (9v-24d) prennent quand même. Parmi les équipes du bas de tableau, c’est la plus en forme de toutes. Les Wizards prennent même leurs distances avec les Pacers (6v-29d), scotchés à la dernière place avec une série en cours de 11 revers de rang.

L’explication à la dynamique actuelle ? « J’ai l’impression que c’est surtout l’effort et à quel point tout le monde prend notre défense au sérieux. J’ai l’impression que tout le monde joue avec un sentiment d’urgence de ce côté-là, et c’est vraiment bien à voir », rétorque Alex Sarr en pointant du doigt l’aspect clé : l’investissement défensif.

Désormais meilleur contreur de la ligue

29e défense de la ligue sur la saison (120.9 points sur 100 possessions), Washington grimpe à la… 3e place sur cette séquence de cinq matchs avec 108.8 points encaissés sur 100 possessions. Le jour et la nuit donc. De ce match face aux Nets, contenus à moins de 100 points, Brian Keefe dit avoir apprécié la pression exercée sur le porteur de balle, ainsi que la contestation des tirs : 40% de réussite seulement pour Brooklyn.

« On est en train d’apprendre que la constance de la défense est ce qui va porter notre équipe. Nos adversaires vont faire des ‘runs’, mais est-ce qu’on peut serrer la défense et obtenir des ‘stops’ presque sur commande, […] quand on en a besoin ? Notre groupe est en train d’apprendre et de grandir pour savoir faire ça. On a encore beaucoup de chemin à parcourir », livre le coach local.

Au centre de ce processus collectif, il y a un homme : Alex Sarr. Encore auteur de cinq contres cette nuit, le désormais meilleur contreur de la ligue a cumulé 24 blocks sur ses six derniers matchs. Alors son coach le redit : il est bien « l’ancre » défensive de sa formation.

Construire les bonnes habitudes

« C’est la chose la plus importante pour lui, pour notre équipe, pour notre organisation. C’est pour ça qu’il est là. Il est là pour protéger la raquette. Et il progresse là-dedans. L’année dernière, c’était un excellent contreur. Maintenant, il apprend quand le faire, à différents moments du match. Il peut mieux lire les situations. Il comprend mieux nos systèmes, nos couvertures », analyse le technicien.

Ce dernier, malgré la dynamique actuelle, n’a aucune intention de s’emballer. Ses joueurs progressent en défense, et progressent tout court. C’est l’essentiel pour la franchise et lui, qui misent à fond sur le développement interne.

« C’est vraiment un effort coordonné avec toute notre organisation. C’est quelque chose qu’on prend très au sérieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne saute pas d’étapes ici. On est encore en train de construire des habitudes […] : comment se préparer pour jouer ? Comment s’entraîner ? On leur apprend ça et on l’apprend nous-mêmes. C’est là où nos joueurs en sont actuellement », termine-t-il ainsi.