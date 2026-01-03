En janvier, les Warriors veulent profiter de leur calendrier

Comme la saison passée, Golden State réalise un début de saison mitigé. Après six premiers matchs intéressants, les hommes de Steve Kerr sont retombés dans leurs travers. Ils naviguent à l’équilibre depuis deux mois et sont actuellement coincés à la huitième place de leur conférence.

Les Warriors n’ont cependant pas été gâtés par la NBA. Les partenaires de Stephen Curry étaient ainsi les seuls à avoir atteint la barre des 20 matchs joués à l’extérieur à la fin de l’année civile, pour un bilan de 8 victoires pour 12 défaites. Leur calendrier s’ajuste toutefois en janvier. Ils joueront 11 de leurs 16 matchs au Chase Center, dont huit de suite entre le 7 et le 20 janvier.

C’est donc le moment ou jamais pour enchaîner les victoires et se replacer dans le top 6 de la conférence Ouest. Steve Kerr en est conscient.

« C’est une grosse, grosse opportunité. Nos vingt premiers matchs étaient difficiles, avec beaucoup de déplacements, mais l’inverse sera vrai en janvier », confirme-t-il. « Nous jouons mieux depuis deux semaines, nous sommes plus constants, et avec les matchs à domicile qui se profilent, nous voulons continuer sur notre lancée et nous servir de cette période comme d’un tremplin. »

Attention à la suffisance

Les Warriors affichent actuellement un bilan de 10 victoires pour 5 défaites à domicile. Ils remportent donc deux tiers de leurs matchs sur leur parquet. Ils seront favoris lors de 8 de leurs 11 rencontres au Chase Center (Jazz, Bucks, Kings, Hawks, Blazers, Hornets, Heat, Raptors), mais Steve Kerr refuse de se projeter.

« On va prendre les matchs les uns après les autres », expliquait sérieusement l’entraîneur avant le match contre le Thunder, conscient que ses joueurs ont l’habitude de se mettre au niveau de leurs adversaires. « Peu importe l’adversaire, on devra jouer sérieusement. »

Un autre moment important pour Golden State arrivera à la mi-janvier. À partir du 15 janvier, ils pourront en effet officiellement transférer Jonathan Kuminga, qui se serait blessé avant le match face au Thunder. Le Congolais, sorti de la rotation depuis le 7 décembre, devrait sans nul doute terminer la saison ailleurs. L’identité du joueur récupéré en échange pourrait également modifier la trajectoire de cette fin de saison.

À la fin du mois, on saura donc si les Warriors peuvent espérer quoi que ce soit cette saison…

Propos recueillis à San Francisco.