Et maintenant, les Spurs perdent Devin Vassell

Elle s’était enfin vidée, mais voilà que l’infirmerie recommence à se remplir dans le Texas, car les Spurs annoncent que Devin Vassell souffre d’une élongation au niveau de l’adducteur gauche, qui lui vaudra d’être absent pour une durée qui n’a, elle, pas encore été communiquée.

Mais pour ce type de blessure, l’absence se compte généralement en semaines. « Ça va être pour plus de quelques matchs » a déjà prévenu son coach, Mitch Johnson, en marge du déplacement à Indianapolis. « Il faudra juste continuer d’observer comment il progresse et comment il se sent. »

Alors que Victor Wembanyama s’est fait une belle frayeur avec son genou cette semaine, c’est donc un autre titulaire qui se retrouve sur la touche à San Antonio. Blessé lundi à Cleveland, Devin Vassell n’est « que » la quatrième option offensive de l’équipe (15 points, 4 rebonds et 2.4 passes), mais son adresse à 3-points (38%) et sa capacité à se créer son tir sont importantes pour l’équilibre des Spurs en attaque.

C’est Julian Champagnie, tout juste auteur de son meilleur match en carrière, qui l’a remplacé face aux Pacers dans le cinq texan, dans l’optique de garder un joueur dangereux derrière l’arc, à côté de De’Aaron Fox et Stephon Castle. Ce qui permet à Dylan Harper et Keldon Johnson de punir les « second unit » adverses.

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SA 62 17:02 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SA 71 27:17 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SA 38 31:00 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.4 18.5 2023-24 SA 68 33:04 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 2024-25 SA 64 30:59 44.3 36.8 79.2 0.5 3.5 4.0 2.9 1.7 1.3 1.4 0.5 16.3 2025-26 SA 32 31:53 42.2 37.9 86.8 0.5 3.6 4.0 2.4 2.0 0.9 0.9 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.