DaRon Holmes II débarque sur le devant de la scène à Denver

Avant la rencontre à Toronto, DaRon Holmes II n’avait disputé que 13 minutes cette saison, en trois rencontres. On peut même aller plus loin : il n’avait joué que 13 minutes dans toute sa carrière NBA, commencée en 2024 puisque le pivot de Denver avait manqué l’intégralité de sa première saison, touché au tendon d’Achille.

Puis, pendant l’exercice actuel, il était logiquement barré par Nikola Jokic et Jonas Valanciunas. Sauf qu’en quelques jours, la franchise de Denver a perdu les deux pour quatre semaines. L’absence du premier lui a déjà donné de longues minutes au Canada, là où le second s’est blessé. Désormais, pour ce premier mois de l’année 2026, il va voir son temps de jeu exploser, voire être titulaire.

Pas banal pour un joueur encore considéré comme un rookie et logiquement plein de limites. « Il a donné des rebonds offensifs mais je ne l’ai pas vu baisser la tête. Il a continué de jouer », saluait David Adelman après la victoire face aux Raptors où le jeune joueur a compilé 11 points et 3 rebonds. « C’est la clé en NBA. On a des moments où on est embarrassé, dominé physiquement et il faut continuer, être prêt pour l’action d’après, pour mettre le tir suivant, pour prendre la bonne décision. Il l’a fait. »

Les 22 minutes qu’il a jouées dans cette rencontre sont désormais son record en carrière et nul doute que les prochaines semaines vont être éprouvantes sur le plan physique pour lui.

« J’étais fatigué. C’était la première fois que je jouais autant dans un match NBA, donc je devais retrouver souffle », admet-il, lui qui était bien plus habitué à la G-League jusqu’à maintenant qu’à la Grande Ligue.

« Il a été bon et va devenir meilleur avec le temps et l’expérience », annonce Jamal Murray, seul titulaire encore debout dans les Rocheuses, alors que ses quatre camarades sont à l’infirmerie. « Le jeu va se ralentir. Comme Spencer Jones, qui jouait super vite et super fort et manquait des shoots faciles, des tirs ouverts. Dès qu’il sera à l’aise, il faudra défendre sur lui. »

DaRon Holmes II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DEN 4 8:30 83.3 75.0 83.3 0.0 1.5 1.5 0.3 0.8 0.0 0.3 0.3 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.