Les Kings se remontent le moral comme ils peuvent

Les Kings sortaient d’une correction reçue face aux Clippers (131-90) et ils se devaient de se montrer sous un meilleur jour lors de cette réception des Celtics. Ce vendredi, Sacramento a affiché plus d’envie puisque les coéquipiers de Maxime Raynaud ont tenu tête à Boston pendant trois quarts-temps avant de céder dans le dernier acte et de concéder un 32-18 en douze minutes pour finir par s’incliner 106-120.

Face à cette troisième défaite consécutive, les Californiens cherchent à se remonter le moral comme ils peuvent et Doug Christie a apprécié le visage plus combatif affiché par son équipe.

« Le niveau de compétition était bien meilleur », souligne le tacticien des Kings. « Les Celtics prennent, en moyenne, 13 rebonds offensifs par match. Ils n’en ont pris que cinq ce soir et nous n’avons perdu que neuf ballons. Ce sont de bonnes choses. Cependant, nous ne recherchons pas des victoires morales, nous voulons des victoires. »

Même son de cloche du côté de Keon Ellis : « Vous pouvez remarquer la différence. Si vous avez regardé le match face aux Clippers et celui-ci, vous pouvez dire que nous nous sommes montrés ce soir. »

Coup d’arrêt en fin de rencontre

Avoir de l’envie, cela n’offre pas des victoires et Sacramento a pu le constater lors de cet affrontement face à Boston. Dans le dernier acte, la machine des Kings s’est enrayée à l’image de ce 0/10 à 3-points alors que les hommes de Doug Christie avaient affiché 44 % de réussite lors des trois premiers quarts-temps.

« Vous devez faire des stops. Ils ont mis plus de 30 points dans le dernier quart-temps », souligne Doug Christie qui préfère se concentrer sur la défense plutôt que sur le 0/10 de loin. « Quand je vais revoir le match, je vais regarder ce qui s’est passé de ce côté du terrain. Nous devons défendre sans faire faute et nous avons commis des fautes sur des jumpshots et concédé des ‘and one’. Nous devons mieux les contenir et empêcher le ballon de dépasser leurs épaules. Les adversaires ne vont certainement pas aimer ça, mais nous devons jouer plus physique. »

Pour espérer mettre fin à sa spirale de défaites, les Kings défieront les Suns ce vendredi. Une équipe de Phoenix qui est sur une bien meilleure dynamique que Sacramento puisque la franchise de l’Arizona a remporté quatre de ses cinq derniers matchs malgré un faux-pas face à Cleveland pour finir l’année 2025.